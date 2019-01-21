شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان های تهران فعال تر خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، امین بابایی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای روابط عمومی های ری طی سخنانی گفت: در مکتب شیعه حضرت زینب(س) بهترین الگوی روابط عمومی است، که توانست عاشورا را چنان اطلاع رسانی کند، که هنوز پس از یک هزار و ۴۰۰ سال دل ها با عاشورا می سوزد.

وی گفت: یک مدیر روابط عمومی باید یاور مدیر باشد، شبکه های ماهواره ای با ارتباطات گسترده ای که با هم دارند، در حال پاشیدن بذر ناامیدی در جامعه است، همه با هدفمندی خاص در حال جریان سازی رسانه ای هستند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران به فعالیت تیم ۷۹ نفره کارشناسی در شبکه های ماهواره ای معاند با نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: تعدادی از اعضا این تیم در حال کار بر روی اختلافات قومی در کشور ما است، آن ها سعی دارند، مازنی ها، کردها و عرب های ایران را تحلیل کرده و ایجاد اختلاف کنند.

بابایی اضافه کرد: متاسفانه ما هنوز در لایه مدیریت های سنتی درجا می زنیم و ذهن ما درگیر برند کردن مدیر به جای برندکردن سیاست ها است و روابط عمومی ها بیشتر روابط عمومی مدیر هستند و سایت های ما بیشتر فرماندارنامه و استاندارنامه هستند، در حالی که باید به لایه های میانی مجموعه خود بپردازید، تا ایده های جدید را بتوان نشر داد و سیاست های سازمان را پیش برد.

وی گفت: شورای هماهنگی روابط عمومی ها در دوره جاری بسیار تخصصی و فعال خواهد بود، جلسات به موقع خواهد داشت و خروجی خوب مصوبات باید به دبیرخانه شورای هماهنگی روابط عمومی استان ابلاغ شود، افرادی باید در این شورا کاندیدا شوند، که انرژی و وقت و انگیزه داشته باشند.