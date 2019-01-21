به گزارش خبرنگار مهر، عباس برزگرزاده عصر دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری کاروان نشاط و امید انقلاب با تأکید بر لزوم اجرای برنامه‌های با کیفیت اظهار داشت: افزایش سطح کیفی برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مورد تاکید قرار دارد و از مجریان طرح‌ها و متولیان امور انتظار داریم با اجرای طرح‌های خلاقانه نسبت به افزایش سطح کیفی برنامه‌ها اهتمام ورزند.

وی افزود: اجرای برنامه‌های با نشاط در دهه فجر امسال به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دستور کار است و برنامه‌ریزی لازم برای کیفیت بخشی به برنامه‌ها انجام شده است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر از راه‌اندازی کاروان نشاط و امید در ۲۰ روستای استان بوشهر خبر داد و خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این کاروان‌ها ضمن اینکه خدمات‌رسانی در برخی حوزه‌ها به روستاییان انجام می‌شود، ساکنان روستاها از برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی نیز بهره‌مند می‌شوند.

برزگرزاده تصریح کرد: کاروان نشاط و امید در ۱۰ شهرستان استان راه‌اندازی می‌شود و در هر شهرستان دو روستای هدف میزبان این کاروان هستند که برنامه‌های متنوعی تدارک دیده شده است.

وی از ارائه خدمات بهداشتی درمانی به روستاییان در این طرح خبر داد و گفت: راه‌اندازی یونیت‌های سیار دندانپزشکی در روستاها، برپایی غرفه مشاوره خانواده، راه‌اندازی غرفه شنوایی سنجی و بینایی سنجی و سایر خدمات بهداشتی درمانی در قالب این طرح ارائه می‌شود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر بیان کرد: برپایی نمایشگاه عروسکی، راه‌اندازی غرفه کودک، اجرای موسیقی محلی، برنامه قصه گویی و نقالی کودکان و نوجوانان، اجرای تئاتر خیابانی، معرفی کتاب و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری و ورزشی از دیگر برنامه‌هایی است که در قالب این کاروان در روستاهای هدف انجام می‌شود.

وی ابراز داشت: تعدادی از غرفه‌ها با همکاری اداره کل بهزیستی، تعدادی از غرفه‌ها نیز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان و تعدادی از غرفه‌ها ها نیز با همکاری اداره کل ارشاد اسلامی و کانون فرهنگی پرورشی کودکان و نوجوانان برپا می‌شود.

برزگرزاده گفت‌: آیین گشایش این کاروان روز چهارشنبه سوم بهمن ماه امسال در روستای پوزگاه در بخش بندر ریگ شهرستان گناوه برگزار خواهد شد.