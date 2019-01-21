به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر دوشنبه در نشست با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اظهار داشت: استان بوشهر ظرفیت‌های بسیار مهمی دارد که از مهمترین ظرفیت‌ها دریا و صنایع انرژی است.

وی با تاکید بر لزوم توجه به اقتصاد کرانه‌ای در استان بوشهر خاطرنشان کرد: استان بوشهر از دیرباز نقش مهمی در حوزه علم و فناوری داشته است و اکنون نیز شاهد اقدامات بسیار خوبی در این زمینه هستیم.

امام جمعه بوشهر با اشاره به ارتباط استان بوشهر با کشورهای مختلف در حوزه خلیج فارس و آسیای شرقی، تصریح کرد: این ارتباطات ظرفیت بزرگی در عرصه علم و دانش در استان ایجاد کرده است.

وی به نقش مهم اقتصاد کرانه‌ای در افزایش تولید ناخالص ملی اشاره کرد و ادامه داد: در مناطق ساحلی از جمله استان بوشهر باید به طرح‌های اقتصاد کرانه‌ای توجه ویژه‌ای شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه آینده استان بوشهر با توسعه صنایع در عرصه انرژی هسته‌ای و فسیلی همراه است و باید دانش آموزان به این سمت گرایش داده شوند، افزود: نگاه آمایش سرزمینی به استان بوشهر باید به صورت ویژه دنبال شود.

وی با اشاره به قابلیت‌های بالای استان، تصریح کرد: استان بوشهر بایستی بر اساس ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فناورانه و دانش بنیان به استان دانش بنیان و فناوری تبدیل می‌شود.

امام جمعه بوشهر افزود: استان بوشهر قطب صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در کشور است ولی هنوز یک صنایع پایین دستی در عرصه پتروشیمی ایجاد نشده که باید برای تحقق این مهم برنامه‌ریزی شود.