قاچاق دام زنده در ماه های اخیر افزایش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر قاچاق دام زنده از استان تهران و کشور گفت: گزارشاتی از خروج دام زنده از استان تهران و دیگر استان‌ها داریم، که متاسفانه اخیراً افزایش داشته است، به همین دلیل تمهیداتی برای تامین مایحتاج مردم در شب عید اندیشیدیم و براساس تصمیم شورای تأمین در استان‌ها به دامداران توصیه شد که برای ممانعت از خروج بیش از حد دام زنده از کشور دام خود را در دامداری‌های سطح استان کشتار کنند.

وی گفت: بر اساس مصوبه شورای تامین مشاهده هرگونه دام زنده در مرز به عنوان قاچاق تلقی می شود.

رییس شورای تامین استان تهران افزود: اگر استانی بخواهد نیاز استان دیگر را در زمینه مواد گوشتی برطرف کند، می بایست لاشه گوشت به آن استان فرستاده شود و حمل دام زنده به هیچ وجه مجاز نیست.