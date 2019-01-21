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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۰۶

وزیر دفاع روسیه:

سازمان ملل و روسیه تلاش زیادی برای بهبود وضعیت سوریه انجام دادند

سازمان ملل و روسیه تلاش زیادی برای بهبود وضعیت سوریه انجام دادند

وزیر دفاع روسیه در دیدار با نماینده سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد که سازمان ملل و روسیه اقدامات زیادی برای عادی سازی شرایط در سوریه انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه در دیدار با «گیر پدرسون» نماینده سازمان ملل در امور سوریه، اظهار داشت که روسیه و سازمان ملل برای عادی سازی وضعیت در سوریه کارهای زیادی انجام دادند.

شویگو خطاب به پدرسون گفت: «دی مستورا» نماینده قبل از شما، کارهای زیادی انجام داد. او کارهای خوبی را با روسیه، از جمله با وزارت دفاع انجام داد. یکی دیگر از اقدامات وی کنگره گفتگوی ملی سوریه بود که با همکاری سازمان ملل در سوچی برگزار شد.

وی افزود: البته، اقدامات دیگری همچون ایجاد یک کمیته قانون اساسی توسط دی میستورا شکل گرفت و ما در راستای ایجاد این کمیته به وی کمک کردیم. امیدوارم که زیرساخت هایی که توسط وی ایجاد شد، به تحقق وظایفی که با آن روبرو هستیم و وظایف دشواری هم هستند، منجر شود.

کد مطلب 4519865

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