عضویت در شوراهای دانش آموزی فرصتی برای شکوفایی استعدادهاست

گزارش خبرنگارمهر، قاسمعلی خدابنده روز دوشنبه در نشست نمایندگان نهمین دوره مجلس دانش آموزی خراسان رضوی اظهارکرد: عضویت در شوراهای دانش آموزی فرصتی برای پرورش فکر، شکوفایی استعدادها و عملیاتی کردن ایده ها ست.

وی افزود: برای رسیدن به توسعه پایدار نیاز داریم در همه ابعاد رشد کنیم و بنیادی ترین عامل در رسیدن به این توسعه قطعا آموزش و پرورش است و وقتی مشخص شد نظام آموزشی کشور توان رسیدن به توسعه پایدار را ندارد، تغییر و تحول در آموزش و پرورش آغاز شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی تصریح کرد: در این راستا سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تدوین شد و با اجرای این سند دستگاه تعلیم و تربیت از آموزش زدگی صرف فاصله گرفته و مسائل فرهنگی، تربیتی و اخلاقی دانش آموزان در اولویت قرار گرفت.

خدابنده گفت: تلاش می کنیم دانش آموز پس از اتمام تحصیلات فردی مومن، اخلاق مدار و متعهد پرورش یابد و سپس این رشد متوازن و تمام ساحتی که در آموزش و پرورش شکل گرفته به سطح جامعه نیز منتقل شود.

وی در ادامه گفت:در سال تحصیلی جاری حدود ۸۷۰ هزار دانش آموز در انتخابات شوراهای دانش آموزی شرکت کردند و از بین آن ها ۶۷ هزار دانش آموز به عنوان نفرات برگزیده انتخاب شدند و۷ هزار و ۵۰۰ شورای دانش آموزی در مدارس استان تشکیل شده است.