تجدید میثاق اعضای حزب موتلفه اسلامی با آرمان های امام(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نبی حبیبی، حسین انواری، اسدالله بادامچیان و جمعی از اعضای حزب موتلفه اسلامی بعد از ظهر دوشنبه و در آستانه دهه مبارک فجر در حرم مطهر امام خمینی(ره) حضور یافته و با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.

شرکت کنندگان در این آیین با نثار تاج گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی نیز ادای احترام کردند.

در این مراسم سرودهای « خمینی ای امام» و چند سرود انقلابی دیگر نیز پخش شد.

بر اساس این گزارش، حاضران در این مراسم همچنین بر مزار شهدای ۷۲ تن و سپس در آرامستان ابن بابویه شهرری بر مزار ۴ تن از شهدای موتلفه حضور یافته و با قرائت فاتحه یاد آن ها را گرامی داشتند.