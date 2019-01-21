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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۲۳

در آستانه دهه فجر انجام شد؛

تجدید میثاق اعضای حزب موتلفه اسلامی با آرمان های امام(ره)

تجدید میثاق اعضای حزب موتلفه اسلامی با آرمان های امام(ره)

ری- دبیر کل، اعضای شورای مرکزی و هیات اجرایی حزب موتلفه اسلامی با حضور در حرم مطهر امام(ره) ، با آرمان های ایشان تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نبی حبیبی، حسین انواری، اسدالله بادامچیان و جمعی از اعضای حزب موتلفه اسلامی بعد از ظهر دوشنبه و در آستانه دهه مبارک فجر در حرم مطهر امام خمینی(ره) حضور یافته و با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.

شرکت کنندگان در این آیین با نثار تاج گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی نیز ادای احترام کردند.

در این مراسم سرودهای « خمینی ای امام» و چند سرود انقلابی دیگر نیز پخش شد.

بر اساس این گزارش، حاضران در این مراسم همچنین بر مزار شهدای ۷۲ تن و سپس در آرامستان ابن بابویه شهرری بر مزار ۴ تن از شهدای موتلفه حضور یافته و  با قرائت فاتحه یاد آن ها را گرامی داشتند.

کد مطلب 4519876

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