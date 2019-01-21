به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب استان قم با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به اینکه شرکت آب منطقهای استان قم در نظر دارد نسبت به اتصال خط لوله اصلی انتقال آب سد کوچری به تصفیهخانه آب جدیدالاحداث اقدام نماید، جریان آب سرشاخههای دز از صبح سهشنبه دوم بهمنماه به مدت یک هفته قطع خواهد شد که به علت تأمین آب مورد نیاز از منابع دیگر، کیفیت آب شهرهای قم، سلفچگان، قنوات، کهک و روستاهای بهرهمند از این خط کاهش مییابد.
در ادامه اطلاعیه آمده است: یادآور میشود شرکت آب و فاضلاب استان تمهیدات لازم برای تامین آب بهداشتی مردم عزیز از سایر منابع را فراهم ساخته و هیچگونه نگرانی بابت تأمین آب وجود ندارد.
شرکت آبفای قم در ادامه توصیه کرده است که شهروندان صرفاً جهت شرب، ذخیره مناسب را فراهم سازند.
در پایان این اطلاعیه آمده است: ضمناً انشعابات آب شیرین کن و آبسارهای موجود در سطح شهر کماکان فعال بوده و امکان تأمین آب شرب را دارند.
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