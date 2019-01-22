مسیر کسب سهمیه شمشیربازی برای المپیک توکیو/ از سئول تا بوداپست

به گزارش خبرنگار مهر، بی شک یکی از امیدهای پس از کسب سهمیه و حتی مدال آوری کاروان ورزش ایران برای المپیک ۲۰۲۰ توکیو، شمشیر بازی است؛ رشته ای که پس از چند دهه برای المپیک ۲۰۱۲ کسب سهمیه کرد. تک سهمیه شمشیربازی ایران در این بازی ها برای المپیک ریو به دو سهمیه افزایش یافت ضمن اینکه در همین بازی ها مجتبی عابدینی تا پای مدال آوری هم پیش رفت.

این مسیر که با کسب مدال های رنگارنگ در میادین جهانی و آسیایی همراه بود، شمشیربازی را جزو اولویت های مدیران ورزش برای بررسی برنامه های المپیکی است، قرار داده طوری که پرونده وضعیت شمشیربازی در کنار کشتیِ همیشه نامدار و مدال آور در ستاد عالی مورد بحث قرار گرفت.

امید اهالی شمشیربازی این است که ورزشکاران اسلحه سابر برای این دوره المپیک در بخش تیمی کسب سهمیه کنند و اینگونه تعداد سهمیه خود را نسبت به المپیک ریو دو برابر کنند چرا که در صورت تصاحب سهمیه تیم، شمشیر بازی با ۴ ورزشکار راهی توکیو می شود که سه نفر از آنها می توانند در بخش انفرادی هم به میدان بروند.

برای کسب سهمیه المپیک توکیو اما شمشیربازان اسلحه سابر ایران باید در ۱۰ میدان آسیایی و جهانی شرکت کنند. این مسابقات جزو رویدادهای مصوب فدراسیون جهانی شمشیربازی برای سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ است که امتیاز آنها به طور مستقیم در وضعیت المپیکی شمشیربازان شرکت کننده تأثیر گذار است.

میادین کسب امتیاز و سهمیه المپیکی برای شمشیر بازان ایران به صورت رسمی از اردیبهشت ماه ۹۸ آغاز شده و تا فروردین ماه ۹۹ ادامه خواهد داشت. در این میان شمشیربازان کشورمان با حضور در ۵ دوره جام جهانی، ۳ دوره جایزه بزرگ، یک دوره مسابقات قهرمانی جهان و یک دوره مسابقات قهرمانی آسیا باید امتیاز المپیکی لازم برای کسب سهمیه را به دست بیاورند.

میادینی که شمشیر بازان اسلحه سابر ایران برای کسب سهمیه المپیک باید در آن شرکت کنند به شرح زیر است:

* مسابقات جایزه بزرگ کره جنوبی – سئول (۶ تا ۸ اردیبهشت ماه ۹۸)

* مسابقات جام جهانی اسپانیا – مادرید (۲۰ تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۸)

* مسابقات جایزه بزرگ روسیه- مسکو (۳ تا ۵ خردادماه ۹۸)

* مسابقات قهرمانی آسیا-ژاپن – توکیو(۲۳ تا ۲۸ خردادماه ۹۸)

* مسابقات قهرمانی جهان- مجارستان- بوداپست (۲۶ تیرماه تا اول مردادماه ۹۸)

* مسابقات جام جهانی الجزایر – الجزیره (۲۵ تا ۲۷ آبان ماه ۹۸)

* مسابقات جایزه بزرگ مکزیک – مکزیکوسیتی (۲۴ تا ۲۶ آذرماه ۹۸)

* مسابقات جام جهانی لهستان- ورشو (۱۲ تا ۱۴ بهمن ماه ۹۸)

* مسابقات جام جهانی ایتالیا-پادووا (۱۷ تا ۱۹ اسفندماه ۹۸)

* مسابقات جام جهانی مجارستان- بوداپست (۲ تا ۴ فروردین ماه ۹۹)

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی شمشیر بازی ایران برای آمادگی حضور در میادین کسب امتیاز و سهمیه المپیک ۴ اعزام تدارکاتی خواهند داشت تا اوایل فروردین ماه سال ۹۸ انجام می شود. این تیم ۱۲ تا ۱۴ بهمن ماه در جام جهانی لهستان شرکت می کند. این تیم سه تا ۵ اسفندماه در مسابقات جایزه بزرگ مهر شرکت می کند و طی روزهای ۱۷ تا ۱۹ اسفندماه هم باید در جام جهانی ایتالیا شرکت کند. حضور در جام جهانی مجارستان دیگر برنامه تدارکاتی مصوب برای شمشیر بازان اسلحه سابر است که دو تا چهار فروردین ۹۷ انجام می شود.