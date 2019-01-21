دستگیری ۱۱۱ سارق در یک ماه گذشته در اهواز

محمدسعید یاری در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری ۱۱۱ سارق با ۶۴ فقره سرقت منزل در ماه گذشته این شهرستان خبر داد و گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی در ماه گذشته طرح های پاکسازی با هدف پاکسازی شهر از وجود مجرمان و سارقان، توسط ماموران انتظامی شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این طرح ها که با اجرای چندین حکم صادره از مرجع قضایی مرحله اجرا رسید و منجر به دستگیری ۱۱۱ متهم که سابقه سرقت از منزل داشتند شد.

سرهنگ یاری تصریح کرد: متهمان دستگیر شده در تحقیقات پلیس به ۶۴ فقره سرقت منزل در نقاط مختلف شهر اهواز اعتراف کردند.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اهواز در پایان با اشاره به اینکه متهمان پس از تکمیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند اذعان کرد: همکاری مردم با پلیس عامل مهمی در توسعه امنیت پایدار است و از شهروندان خواسته می شود موارد مشکوک را با پلیس از طریق شماره تلفن ۱۱۰ در میان بگذارند.