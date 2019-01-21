۴۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در کشور احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان شامگاه دوشنبه در شورای مسکن خراسان جنوبی بیان کرد: تا سال آینده پرونده مساکن مهری که مسائل حقوقی ندارند، بسته می شود.

وی اظهار کرد: در راستای اقدامی ملی که در دستور کار دولت و وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته، تا دو سال آینده ۴۰۰ هزار واحد مسکونی احداث می شود.

نبیان با بیان اینکه از این تعداد ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد انقلاب اسلامی احداث می شود، افزود: همچنین ۱۰۰ هزار واحد دیگر در حوزه باز آفرینی شهری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ۲۰۰ هزار واحد دیگر در شهرهای جدید بوده که در سطح کشور اتفاق می افتد.

وی با اشاره به بازدیدهای خود از پروژه های مختلف خراسان جنوبی بیان کرد: برای رفع مشکل ۱۴ ساله پروژه انتقال صنوف آلاینده بیرجند به خارج شهر، واگذاری اراضی در هیئت مدیره مصوب شده است.

وی با اشاره به احداث شهرک آی تی در بیرجند بیان کرد: اگر آب مورد نیاز برای شهرک تامین شود، مجوزهای لازم برای زمین مورد نیاز احداث شهرک را صادر می کنیم.

نبیان با اشاره به پادگان ۰۴ بیرجند بیان کرد: خروج پادگان ها از داخل شهر تکلیفی بوده که رهبری در مناطق مختلف کشور صادر کرده اند.

وی با بیان اینکه برای خروج پادگان، سند مالکیت باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران شود، اظهار کرد: خروج پادگان بیرجند باید ظرف مدت هفته آینده تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به پروژه احداث مسکن مهر ارتش بیرجند بیان کرد: این پروژه با ۷۹۸ واحد بوده که امید است در اینده ای نزدیک به جز ۴۳ واحد مسکونی، به اتمام برسد.

نبیان با بیان اینکه جلسات شورای مسکن باید به طور مستمر برگزار شود، گفت: در خواست داریم در بازنگری طرح های جامع شهری، زمینی که در راستای انجام اقدامات مناسبی برای استان باشد، تهیه شود.