برخورد سه خودرو در محور یاسوج- بابامیدان دو کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه برخورد خودروهای پیکان، وانت نیسان و پژو ۴۰۵ منجر به فوت دو نفر شد.

در این حادثه که در منطقه دشتروم شهرستان بویراحمد به وقوع پیوست، دو نفر از سرنشینان خودروی پیکان جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر به شدت زخمی شدند.

دو آمبولانس از مراکز سپیدار و دشتروم به محل حادثه اعزام شد که دو نفر از سرنشینان پیکان پیش از رسیدن تیم های امداد به علت شدت جراحات جان خود را از دست داده بودند.

با اعزام تیم های امدادی به محل حادثه، مصدومان این سانحه که یک کودک و یک خانم بودند، به بیمارستان انتقال یافتند.

علت حادثه توسط پلیس در دست بررسی است.