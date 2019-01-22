محمد سلطانیه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه از آغاز جشنواره اهدای کتاب در سطح دامغان تاکنون هفت هزار جلد کتاب به کتابخانههای عمومی این شهرستان اهداشده است، تأکید کرد: این کتابها توسط مردم، دستگاههای دولتی، دانشگاهها، نهادهای خصوصی و غیردولتی و ... به کتابخانههای شهری و روستایی اهداشدهاند.
وی بابیان اینکه جشنواره اهدای کتاب تا بیست و دوم بهمنماه جاری ادامه دارد، تأکید کرد: کتابخانههای دامغان همچنان پذیرای کتابهای اهدایی توسط مردم و دستگاههای اجرایی و دولتی است.
رئیس اداره کتابخانههای عمومی دامغان از برگزاری دیگر جشنواره فرهنگی در سطح کتابخانههای شهرستان خبر داد و ابراز کرد: جشنواره کتابخوانی رضوی همزمان با سراسر کشور در شهرستان و با حضور یک هزار و ۹۰۰ نفر برگزارشده که نسبت به سال گذشته شرکتکنندگان این جشنواره دو برابر شدهاند.
سلطانیه بابیان اینکه این جشنواره شامل زندگی و سیره امام رضا (ع) است، تأکید کرد: در بخش پویش مجازی این جشنواره، درمجموع هشت هزار اثر به دبیرخانه کشوری جشنواره ارسالشده که ۴۳۰ اثر از این تعداد سهم دامغان بوده است.
وی در پاسخ به سؤالی با موضوع وضعیت کتابخانه دولتی شهر امیریه دامغان و امکانات آن، افزود: این کتابخانه ازلحاظ امکانات و تجهیزات و همچنین کتابهای موجود رتبه اول را در بین کتابخانههای عمومی دولتی استان سمنان کسب کرده که نشان از وضعیت خوب فرهنگی این منطقه دارد.
رئیس اداره کتابخانههای عمومی دامغان درباره طرحهای پیش روی این اداره نیز توضیح داد: بهرهبرداری از کتابخانه عمومی دولتی در روستای جزن تا پایان سال جاری یکی از طرحهای پیش رو است که ساختمان این کتابخانه از سوی خیران، در زمینی به مساحت ۲۰۰ متر مربع و با زیر بنای ۱۰۰ متر مربع احداث شده است.
سلطانیه ضمن تأکید بر اینکه در دامغان ۹ باب کتابخانه عمومی دولتی وجود دارد که از این تعداد شش باب کتابخانه عمومی شهری و سه باب کتابخانه روستایی هستند، تأکید کرد: کتابخانه عمومی در روستاهای خورزان، کوه زر و دروار دامغان مستقر است.
وی بابیان اینکه شش هزار و ۱۵۰ نفر در دامغان عضو کتابخانههای عمومی هستند، افزود: ۲۰ کتابدار در کتابخانههای عمومی دولتی شهرستان مشغول به کار هستند همچنین تعداد کتابهای موجود در این کتابخانهها ۲۰۲ هزار نسخه شامل ۱۰۰ هزار عنوان کتاب است.
رئیس اداره کتابخانههای عمومی دامغان در پاسخ به پرسشی درباره اعتبارات این اداره نیز توضیح داد: در سال گذشته ۲۵۵ میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به این اداره اختصاص یافت که امسال این رقم ۱۴۰ میلیون ریال کاهش یافت و از اینمیزان ۸۰ درصد نیز صرف مسائل عمران و مابقی صرف تجهیزات می شود.
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