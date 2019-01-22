طرح تسطیح اراضی در ۷۱۰۰ هکتار از شالیزارهای رودسر اجرا شد

عبدالله غلامپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کشاورزان رودسری همانند سایر مناطق استان گیلان از ماه‌های گذشته با استفاده از نزولات آسمانی شخم اولیه شالیزارهای خود را آغاز کرده‌اند، اظهارکرد: تاکنون شالیکاران رودسر ۱۵ درصد شالیزارهای شهرستان را شخم زمستانه زده‌اند.

وی با بیان اینکه شهرستان رودسر دارای ۱۰ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین شالیزاری است، افزود: این میزان معادل هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان رودسر است.

رئیس جهاد کشاورزی رودسر با اشاره به اینکه خوشبختانه اجرای شخم زمستانه در اراضی شالیزاری این شهرستان از روند مطلوبی برخوردار است، گفت: پیش‌بینی می‌شود با ادامه این روند تا پایان امسال در ۹۵ درصد اراضی شالیزاری شخم اول انجام شود.

غلامپور با تأکید بر لزوم استفاده بهینه کشاورزان از نزولات آسمانی برای انجام شخم زمستانه، تصریح‌کرد: حاصلخیزی خاک، صرفه‌جویی درمصرف آب و از بین بردن آفات از مزیت‌های شخم زمستانه است.

رئیس جهاد کشاورزی رودسر با بیان اینکه ۱۵ هزار شالیکار در این شهرستان در زمینه تولید محصول برنج فعالیت می کنند، افزود: شالیکاران رودسر سالانه بیش از ۵۰ هزار تن شلتوک در زمین‌های شالیزاری این شهرستان تولید می‌کنند. پنج درصد برنج سفید استان گیلان در این شهرستان تولید می شود.

وی به اجرای طرح تسطیح و یکپارچه‌سازی اراضی در سطح شالیزارهای شهرستان رودسر اشاره کرد و گفت: تاکنون این طرح در سطح هفت هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان رودسر انجام شده است. ۹ هزار هکتار از اراضی شالیزاری رودسر قابلیت اجرای این طرح را دارد.