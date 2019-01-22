جشنواره موسیقی فجر در گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز فاضلی افزود: سی و چهارمین جشنواره موسیقی بین المللی فجر همزمان با ١٥ استان کشور از چهارم تا دهم اسفندماه در گیلان نیز برگزار می‌شود.

فاضلی با بیان اینکه علاقه‌مندان به حوزه موسیقی در استان گیلان می‌توانند طی هفت روز برای تماشای اجرای گروه‌ها به مجتمع فرهنگی هنری خاتم‌الانبیاء(ص) رشت مراجعه کنند، افزود: جشنواره یادشده به همت انجمن موسیقی استان گیلان در بخش‌های موسیقی سنتی، نواحی، ردیف دستگاهی و بازسازی ترانه‌های قدیمی گیلان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: چهار گروه موسیقی از سی و چهارمین جشنواره موسیقی بین‌المللی فجر میزبان همزمانی برگزاری این جشنواره خواهند بود که دو گروه از آنها را گروه‌های موسیقی نواحی استان گیلان تشکیل می‌دهند.

فاضلی تصریح کرد: همچنین برای برنامه همزمانی یادشده، سخنرانی‌های تخصصی پژوهشی در حوزه موسیقی کلاسیک، نواحی و موسیقی‌شناسی بومی برنامه‌ریزی شده است.

گفتنی است همزمانی سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر در گیلان از چهارم تا دهم اسفندماه در مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیا(ص) رشت میزبان مخاطبان و علاقه‌مندان به هنر موسیقی است.