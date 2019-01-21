دیدار نخست وزیر پاکستان با همتای قطری اش در دوحه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه داون پاکستان، «عمران خان» نخست وزیر پاکستان که به دعوت «عبدالله بن ناصر بن خلیفه آل ثانی» همتای قطری اش به این کشور حوزه خلیج فارس سفر کرده، با وی در دوحه دیدار کرد.

دو نفر در این دیدار در خصوص گسترش مناسبات دو جانبه و نیز موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی بحث و تبادل نظر کردند.

عمران خان قرار است در ادامه سفر خود به قطر با «شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی» امیر این کشور دیدار و گفتگو کند.

دو کشور پاکستان و قطر در راستای گسترش مناسبات دو جانبه، در خصوص همکاری در زمینه های بازرگانی، حمله و نقل و آموزش و پرورش به توافق رسیده اند.

گفتنی است که عمران خان پیش از این در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و پرداخت بدهی های خارجی خود در سفر به کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، چین و مالزی بسته های حمایتی را از این کشورها دریافت کرده است.