بوکسور همدانی در جمع استعدادهای برتر بوکس کشور قرار گرفت

داوود دوامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت بوکسور همدانی به جمع مستعدین المپیاد استعدادهای برتر کشور در رشته بوکس اظهار داشت: محمدمتین عابدی بوکسور نوجوان و آینده دار همدانی که در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور در رشته بوکس در استان سیستان و بلوچستان به مقام دوم دستیافت از طریق فدراسیون در جمع مستعدین نهایی این رقابتها قرار گرفت.
وی افزود: طی سالهای اخیر هیئت بوکس استان همدان سیاست اصلی خود را در تمرکز به امر استعدادیابی تعریف کرد که حاصل این زحمات در سال ۹۷ بهخوبی به بار نشسته است.
رئیس هیئت بوکس استان همدان بابیان اینکه بوکس همدان در حال بازگشت به روزهای طلایی خود است، گفت: خوشبختانه با کنار گذاشتن اختلافات و اتحاد در خانواده بوکس استان همدان شاهد آنیم که بوکس همدان در کشور حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
دوامی خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ هیئت بوکس استان همدان چندین مدال رنگارنگ را برای ورزش استان در مسابقات قهرمانی کشور به ارمغان آورده که نشان از روزهای خوب این رشته ورزشی دارد.
وی بابیان اینکه از ابتدای سال جاری هیئت بوکس استان همدان موفق به کسب ۷ مدال رنگارنگ شده که افتخار بسیار بزرگی برای این رشته ورزشی است، عنوان کرد: امروز بعد از گذشت سالهای طولانی بوکس همدان دوباره در میادین مختلف حرف برای گفتن دارد و روی بوکسورهای همدان حساب ویژهای باز میکنند.
رئیس هیئت بوکس استان همدان عنوان کرد: همچنین با سرمایهگذاری روی سنین پایه در آینده نهچندان دور از بوکس همدان در مسابقات مختلف قهرمانی کشور بیشتر خواهید شنید.
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