کم توجهی به مدیریت واگذاری اراضی در نقاط شهری مشکل آفرین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی علوی مقدم دوشنبه شب در شورای مسکن خراسان جنوبی بیان کرد: متاسفانه کم توجهی که در مدیریت واگذاری اراضی شده مشکلاتی را در نقاط مختلف شهرها به وجود اورده است.

وی ادامه داد: نیاز است این مشکلات چندین ساله در فرصتی مناسب احیا شود تا یک بار برای همیشه رفع شود.

فرماندار بیرجند هم در این جلسه با اشاره به پروژه انتقال صنوف آلاینده به خارج شهر بیان کرد: این پروژه طرحی ۱۴ ساله بوده و نیازمند توجه ویژه ای است.

علی ناصری ادامه داد: با اجرای این پروژه قریب به دو هزار و ۵۸ عضو از اتحادیه صنوف آلاینده بیرجند به خارج شهر منتقل می شوند.

وی بیان کرد: در راستای تامین برق مورد نیاز اجرای این پروژه سه میلیارد تومان و برای تامین آب مجتمع صنوف آلاینده دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اختصاص داده شده است.

فرماندار بیرجند با اشاره به پروژه احداث شهرک آی تی در بیرجند بیان کرد: با توجه به دانشگاهی بودن بیرجند، احداث این پروژه امری ضروری است.

ناصری اظهار کرد: اراضی پلاک ۲۴۶ بیرجند تاریخچه زیادی دارد که باید در راستای رفع آن ها تلاش شود.