مشکلات فاضلاب مسکن مهر شهرستان قاین نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هاشمی مقدم دوشنبه شب در شورای مسکن خراسان جنوبی بیان کرد: در سایت های مسکن مهر، زیرساخت های آب به طور کامل انجام شده ولی در فاضلاب نیاز به اعتبار داریم.

وی با بیان اینکه ۴۰ کیلومتر از شبکه فاضلاب مهرشهر باقی مانده است، اظهار کرد: مشکلات فاضلاب مکسن مهر قاین جدی و نگران کننده است.

هاشمی مقدم با بیان اینکه در قاین فاضلاب تا جلوی منازل مسکونی مردم رها است، افزود: همچنین تمام حفاری ها در بافت سنگی بوده که اعتبار بالایی می طلبد.

شهردار بیرجند هم در این جلسه با بیان اینکه محدوده مهرشهر بیرجند دارای ۳۰۰ هکتار وسعت است، افزود: برای آماده سازی، قرارداری به مبلغ ۹ میلیارد تومان داشتیم که راه و شهرسازی چهار میلیارد تومان به ما مطالبه دارد.

محمد علی جاوید بیان کرد: همچنین بر اساس قانون، وزارت راه و شهرسازی باید ۱۰ درصد سهم شهرداری ها را برای فضای سبز بدهد که این امر انجام نمی شود.

وی با اشاره به پروژه های در حال ساخت بیرجند بیان کرد: شهرک جدیدی به نام زعفرانیه با وسعت ۴۸۰ هکتار در حال احداث است که در آینده مانند مهرشهر مشکلاتی دامن گیر آن خواهد شد.

جاوید با اشاره به وضعیت پادگان ۰۴ بیرجند بیان کرد: خروج پادگان ها از داخل شهر در سال ۸۶ توسط رهبری ابلاغ شد.

شهردار بیرجند با بیان اینکه سیم های خاردار پادگان هنوز بر دیوارهای پارک آن محصور است، گفت: همچنین شریان های اصلی بیرجند به این پادگان ختم شده که مسائل ترافیکی را به بار می آورد.

وی خواستار بازگشایی مسیر معابر اصلی شهر شد و افزود: شهرداری برای اجرای فضای سبز در پادگان آمادگی دارد.