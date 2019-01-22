به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر خارجه لهستان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت: دو طرف در این دیدار در خصوص مسائل مختلف از جمله سوء تفاهم ها در خصوص کنفرانس ورشو گفتگو کرده اند.

وی مدعی شد که کنفرانسی که قرار است اواخر بهمن ماه با عنوان «پیشبرد آینده ای با صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه» در ورشو برگزار شود، علیه هیچ کشوری نیست.

لانگ در عین حال ابراز امیدواری کرد برگزاری این کنفرانس تاثیری مثبت بر روابط لهستان با ایران داشته باشد.

به ادعای این مقام لهستانی، هدف از برگزاری چنین کنفرانسی یافتن راهکاری برای ایجاد ثبات در منطقه است.

معاون وزیر امور خارجه لهستان که در راس یک هیات سیاسی به منظور گفتگو و مذاکره با عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان به ایران آمده بود، روز دوشنبه با همتای ایرانی خود در ارتباط با کنفرانس به اصطلاح صلح و امنیت خاورمیانه که با همکاری مشترک لهستان و آمریکا در ورشو، در بهمن ماه برگزار می شود، دیدار و گفتگو کرد.