هایکو ماس تحریم هواپیمایی ماهان را برای امنیت آلمان ضروری خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان مدعی شد شرکت هواپیمایی ایرانی به مناطق جنگی سوریه تجهیزات و نیروی نظامی منتقل می کند و از این رو تصمیم به تعلیق مجوز فرود هواپیماهای متعلق به این شرکت، تامین کننده منافع امنیتی برلین است.

وی با طرح این ادعا که توافق هسته ای با ایران برای آلمان بسیار مهم است، گفت برلین در مواجهه با برخی مسائل مهم، تدابیر ویژه ای خواهد اندیشید.

به گفته ماس این اقدام در چارچوب تصمیمات شورای اروپا در واکنش به رخدادهای فرانسه و دانمارک انجام می گیرد.

پس از آنکه برخی از رسانه های آلمانی ادعای دستگیری فردی افغانی-آلمانی به اتهام جاسوسی برای ایران را منتشر کردند، دولت آلمان تصمیم به اعمال تحریم های جدید علیه تهران گرفت.

گفتنی است نشریه آلمانی اشپیگل بتازگی مدعی شده که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) جاسوس ایران در ارتش آلمان را لو داده است.