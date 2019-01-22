ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان نیازمند ۲۰ میلیارد تومان اعتبار است

علی خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر به عملیات اجرایی پروژه ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان اشاره کرد و افزود: این طرح توسط شرکت توسعه نگهداری اماکن ورزشی کشور اجرا میشود و اداره کل ورزش و جوانان، بهرهبردار است.
وی اظهار کرد: طی روز گذشته مناقصه انجام و پیمانکار طرح مشخصشد. برای امسال سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاصیافته و برای اتمام این پروژه به ۲۰ میلیارد تومان نیاز است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: با تخصیص اعتبار این پروژه طی سال آینده به بهرهبرداری میرسد، با توجه به اینکه متولی ورزش در استان هستیم به همین دلیل پیگیری این پروژه را به جد در دستور کار قرار داریم.
خلیلی تأکید کرد: پروژه ورزشگاه ۱۵ هزارنفری زنجان جزو طرحهای بسیار مهم اداره ورزش و جوانان است و با بهرهبرداری این پروژه تحول بسیار خوبی در حوزه ورزش استان رخ میدهد.
وی به پیشرفت فیزیکی این پروژه اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی این ورزشگاه از سال ۸۴ آغاز شده و تاکنون بیش از ۸۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
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