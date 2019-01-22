سال آینده کشور با کمبود ۸۰۰۰ مگاواتی برق روبرو خواهد شد

اسدالله قره خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت برق کشور در تابستان نگران کننده خواهد بود و کمبود حدود هشت هزار مگاوات برق در سال آینده محتمل است.

وی افزود: این کمبودها باید با صرفه جویی، استفاده از وسایل کم مصرف و تولید برق و بهینه سازی شبکه ها برطرف شود.

قره خانی متذکر شد: برنامه های وزارت نیرو در این زمینه عقب است و در آینده این ترس را داریم که با خاموشی های گسترده ای روبرو شویم.

وی با ابراز نگرانی در این زمینه، تأکید کرد: گلستان هم از این منظر دچار چالش خواهد بود و با توجه به این که تنها نیروگاه ما (در علی آبادکتول) که هزار مگاوات دارد، به دلیل این که سه توربین آن اورهال و آماده نشده محرز که ۵۰۰ مگاوات آن از رده خارج شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: برخی از قطعات آن ها باید تغییر کند و به دلیل این که این عمل اتفاق نیفتاده ما در آینده دچار مشکل می شویم.