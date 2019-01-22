اختصاص ۳۰ میلیارد ریال برای طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهر سقز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان، محمدحسین محمدی شامگاه دوشنبه در دیدار با فرماندار شهرستان سقز، اظهارداشت: اتمام پروژه خط انتقال آب شرب از سد چراغ ویس به تصفیه خانه و از تصفیه خانه به داخل شهر از دغدغه های جدی است که در حال پیگیری آن هستیم.

وی با بیان اینکه پیگیر هستیم از محل نجات بخشی دریاچه ارومیه اعتباراتی به پروژه های آب و فاضلاب اختصاص یابد، افزود: اقدامات آب و فاضلاب شهری سقز در تکریم ارباب رجوع، اصلاح شبکه، تسریع در رفع اتفاقات، توسعه شبکه فاضلاب محلات بسیار مناسب صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان ادامه داد: اصلاح شبکه آب در سطح شهر، توسعه شبکه آب در محله های تازه آباد و قوخ، اصلاح شبکه فاضلاب و توسعه شبکه فاضلاب در سطح شهر و محله های حاشیه از جمله تازه آباد از اقدامات این شرکت در راستای خدمت رسانی به مردم این شهر بوده است.

محمدی در پایان سخنان خود بیان کرد: گندزدایی آب تصفیه خانه صالح آباد سقز به فناوری نوین الکترولیز نمک طعام مجهز شده است که برای آن نیز هفت میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.