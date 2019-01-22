آزمایشگاه سیار در مدارس گلستان راه اندازی می شود

احسان گوهری راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استفاده از آزمایشگاه سیار برای مدارسی که امکانات آزمایشگاهی ندارند یکی از راه های برطرف کردن نیازهای دانش آموزان است.

وی با بیان این که در گنبدکاووس و کلاله آزمایشگاه سیار داریم، افزود: در حال خریداری وسیله نقلیه جدید برای افزایش و تجهیز آزمایشگاه سیار هستیم و این امر در راستای عدالت آموزشی صورت می گیرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان گفت: همچنین مقرر شده که پنج وسیله نقلیه آموزش و پرورش را برای ایجاد کتابخانه سیار در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار دهیم.

گوهری راد گفت: کانون پرورش فکری، آن وسیله نقلیه را به کتابخانه سیار تبدیل کرده و دانش آموزان مدارس از آن استفاده خواهند کرد.

وی تصریح کرد: سه خودرو هم برای آزمایشگاه مرکزی در نظر گرفته شده و با تجهیز آن دیگر از آن استفاده دیگری نمی توان کرد و باید فقط در مدارس فعالیت کند.

گوهری راد خاطرنشان کرد: ایجاد یک آزمایشگاه در مدرسه هزینه بالایی نیاز دارد ولی با ایجاد آزمایشگاه سیار و نظارت مدیریت قوی در طول یک روز می توان به چند مدرسه خدمات رسانی کرد.

وی بیان کرد: با بهره‌گیری از یک آزمایشگاه خوب امکان تدریس عملی برای هر درس فراهم می‌شود و دانش آموزان می‌توانند نوآوری‌های خود را در مدرسه و جامعه نشان دهند.