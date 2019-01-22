طرح رتبه بندی معلمان در راستای شایسته گزینی در سال ۹۸ اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رشید قربانی شامگاه دوشنبه در گردهمایی کارشناسان امور اداری استان کردستان از اجرای طرح رتبه بندی معلمان در سال ۹۸ خبرداد و با بیان اینکه معیارهای حرفه ای بودن در این طرح لحاظ خواهد شد، اظهارداشت: هدف این طرح شایسته گزینی و حرفه ای بودن معلمان است و با اجرای طرح رتبه بندی کار امور اداری بیشتر خواهد شد.

وی کار در این حوزه را حساس عنوان کرد و افزود: دقت، بالا بودن آستانه صبر و تحمل از ویژگی های دست اندرکاران امور اداری است و یکی از حساس ترین، پردرد سرترین و پرچالش ترین حوزه های آموزش و پرورش، بخش امور اداری است که با چالش های زیادی مواجه است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان با تاکید بر اینکه مسئولان امور اداری شهرستان ها و مناطق باید آستانه صبر و تحمل خود را در برخورد با مراجعین بالا ببرند، ادامه داد: با توجه به حساسیت امور اداری در صورت نبود انگیزه و علاقه نمی توان در این حوزه مفید و موثر بود.

قربانی در ادامه به منابع قدرت در مدیریت اشاره کرد و الزام، پاداش، قانونمندی، تخصص و کاریزما را پنج منبع مهم قدرت عنوان کرد و یادآور شد: متاسفانه در آموزش و پرورش قدرت الزام و پاداش کم رنگ دیده می شود.

وی از مسئولان امور اداری و استخدام آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق تابعه استان خواست با استفاده از تخصص خود در برخورد با مسائل و مراجعان، حرفه ای عمل کرده و به دستورالعمل و قوانین مربوط به امور اداری، استخدام و جذب نیرو اشرافیت کامل داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان نحوه جذب و شمولیت نیروهای حق التدریس و پیش دبستانی را یکی دیگر از موضوعات پرچالش در حوزه امور اداری دانست و بر مدیریت امور و اجرای قوانین و مقرارت بر اساس دستورالعمل ها تاکید کرد.

قربانی با اشاره به بازنشسته شدن تعداد زیادی از فرهنگیان استان در طول سال تحصیلی جاری، بیان کرد: بررسی پرونده بازنشستگان بسیار مهم است و مسئولان امور اداری باید حرفه ای به موضوع بازنشستگی نگاه کنند و افراد باتجربه و توانمند باید در این حوزه فعالیت کنند.