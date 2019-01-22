به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری صبح سه شنبه در آئین افتتاح یک طرح فولادی بیان داشت: جشن‌های انقلاب از حساسیت ویژه ای برخوردار هستند، آمریکایی ها در دشمنی با ایران از هیچ اقدامی کوتاه نیامدند و سدهای بر سر راه انقلاب اسلامی برای رسیدن به اهداف خود ایجاد کردند.

وی افزود: مشاهده کردیم که هسته ای یک بهانه برای آمریکایی ها بود و اعلام کردند که نمی گذاریم انقلاب اسلامی جشن 40 سالگی خود را بگیرد و کارهای مهمی در این زمینه انجام خواهند داد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: آمریکایی ها اعلام کردند که جنگ اقتصادی علیه نظام و ملت ایران با هدف فروپاشی ایران آغاز کرده‌اند اما آنها اگر یک مقدار تدبیر بکنند و مراسم امروز ما را نگاه کنند می‌توانند بفهمند که اشتباه می‌کنند.

وی اظهار داشت: آمریکایی ها از سال 90-91 تحریم های عظیمی برعلیه ما آغاز کردند و بعد از برجام تحریم ها تعلیق شد و سپس آمریکایی ها دوباره تحریم های اقتصادی ایران را در لیست تحریم های خود گذاشتند.

جهانگیری یادآور شد: سازماندهی که خزانه داری آمریکا انجام داد که 400 نفر به کار گرفتند و در سراسر دنیا دفتری به عنوان مدیریت تحریم های ایران راه اندازی کردند.

منکر شرایط سخت نیستیم

وی افزود: منکر شرایط سخت نیستیم اما می توانیم با برنامه ریزی و مدیریت این شرایط سخت را پشت سر بگذاریم و می توانیم با انسجام به گونه ای عمل کنیم که آمریکایی ها به هدف خود نرسند.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: یکی از وظایف مهم ما این است که افق روشنی برای نسل جوان و آینده خود بگشایم و امروز مهمترین رسالتی که بر دوش سه قوا و نخبگان این است که امید را در جامعه تقویت کنیم.

جهانگیری ابراز داشت: ما امروز بر مشکلات کشور اطلاع و اشراف کامل داریم و می دانیم مردم با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند اما برای رفع این مشکلات برنامه هایی داریم تا مردم از این گرفتاری معیشت بیرون بیایند.

وی افزود: یکی از کارهای مهم جریان توسعه کشور است زیرا توسعه کشور زمینه های مختلف دارد که در وزارت خانه‌های ذیربط مطرح و اولویت ها و برنامه های مشخص شده است جاهایی داریم که وضعیت های طبیعی و غیر طبیعی هستند کانون های توسعه ای هستند.

با تکیه بر توانمندی ها بر مشکلات غلبه می کنیم

جهانگیری گفت: ایران بزرگترین ذخایر نفت و گاز را در اختیار دارد، ایران سنگ آهن دارد و نیروهای انسانی متخصصی نیز دارد که می توانند بدون اتکا به خارجی‌ها زنجیره فولاد را تکمیل کند و در بیشتر نقاط کارخانه فولاد می سازند.

وی بیان داشت: ما ذخیره نیروی انسانی فنی در سطح کشور داریم و برای ساخت تجهیزات کارخانه در خیلی از رشته های صنعتی از جمله صنعت فولاد و معدن و صنعت از ظرفیت های خوبی برخوردار هستیم.

جهانگیری تصریح کرد: امروز توانمندی ایران در حدی است که متخصصین ما در بسیاری از رشته های صنعتی از ابتدا تا انتها مدیریت می کند و باید این بخش ها را به کانون های توسعه تبدیل کنیم.

وی گفت: در تولید فولاد اسفنجی رتبه دوم جهان را داریم همچنین نیروگاه سازی در ایران وجود دارد و ما جزو معدود کشورهای نیروگاه ساز هستیم و همچنین ایران به یک کشور سدساز تبدیل شده است و این توانمندی مهندسی کشور است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: آمریکایی‌ها در یک روز جنگ اقتصادی را آغاز کردند در حالی که ما در یک روز سه هزار میلیون تن کارخانه فولاد افتتاح کردیم لذا چنین کشوری قابل تحریک نیست.

وی گفت: ما ملت ایران می‌توانیم بر اکثر مشکلاتمان بر با تکیه بر توانمندی های خود غلبه کنیم و برای برون رفت از همه چالش‌ها می تواند راه حل پیدا کنیم ما اهل زور شنیدن نیستیم.

جهانگیری ابراز داشت: ممکن است چند رانت‌خوار خود را وارد سیستم دولتی و بخش خصوصی کنند لذا ما باید آن‌ها را حذف کنیم و از زمانی که مدیری از چنین فردی اطلاع پیدا کرد و اقدام برای حذف آن نکند خود او هم همدست اوست باید از ظرفیت های مدیریتی موجود استفاده کنیم.