بومی شدن صنعت فولاد در ایران/ خام فروشی بسیار کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی پیش از ظهر سه شنبه در آئین یک طرح فولادی بیان داشت: برنامه‌های کاملی در حوزه معدنی از اکتشاف تا تولید طراحی کردیم.

وی افزود: انجمن جهانی فولاد در سال ۲۰۱۷ اعلام کرده یک هزار و ۶۸۰ میلیون تن فولاد خام در دنیا تولید شده است که از این میزان ۲۲ میلیون تن فولاد خام از ایران بوده که ۲۲ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته در حالی که رشد جهان ۶ درصد بوده است و لذا ایران بالاترین رشد در تولیدکنندگان عمده جهان را به خود اختصاص داده است.

۶۲ درصد فولاد خام خاورمیانه در ایران تولید می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن تولید داشتیم که این نیز نسبت به گذشته رشد ۸ درصدی داشته و در حال حاضر ۶۲ درصد فولاد خام خاورمیانه در ایران تولید می‌شود.

رحمانی بیان داشت: ما در شش سال گذشته کشورهای مطرح فولادی جهان را پشت سر گذاشتیم و به مقام دهم تولید فولاد خام رسیدیم این درحالی است که در ابتدای دولت تدبیر و امید رتبه ما ۱۵ بود.

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: در حال حاضر ۱۱۰ میلیون تن پروژه تعریف شده در زنجیره فولاد داریم همچنین در سواحل جنوبی کشور ۲۰ میلیون تن پروژه بزرگ فولادی تعریف کرده ایم که به این زنجیره اضافه خواهد شد.

دهه فجر تولید در ایران به ۲۲۰ میلیون تن می رسد

وی افزود: در سال ۵۷ ما ۲.۴ میلیون تن در زنجیره فولاد تولید داشتیم که امروز به ۲۰۵ میلیون تن رسیده است. در دولت یازدهم و دوازهم ۱۲۳ میلیون تن در زنجیره فولاد تولید داشتیم که در دهه فجر با افتتاحیه به ۲۲۰ میلیون تن خواهد رسید.

وی گفت: ایران نشان داده که در بدترین شرایط پیشرفت می‌کند ما زنجیره تولید فولاد را تکمیل و آن را متوازن کرده‌ایم لذا در سال های اخیر خام فروشی ما بسیار کاهش یافته است.

رحمانی ابراز داشت: اگر سال آینده صنعت مسکن رونق بگیرد بازار خوبی برای صنعت فولاد ایجاد خواهد شد.

وزیر صمت افزود: در تولید زنجیره فولاد ۵۵ میلیون تن هدف گذاری کردیم و تا سال ۱۴۰۴ باید شرایط صادرات آن حداقل سالی ۱۵ میلیون تن باشد که این قابل تحقق است لذا برای تکمیل این زنجیره منابع مالی احتیاج داریم که در حدود هشت میلیارد یور نیاز سرمایه گذاری است.

رحمانی اظهار داشت: به دنبال این هستیم که در پتروشیمی و سیمان که تعداد زیادی واحد ایجاد کردیم سازنده شویم.

صنعت فولاد ایران بومی شده است

وی گفت: در صنعت فولاد از صفر تا صد در داخل کشور می توانیم تولید کنیم و این صنعت کاملا بومی شده است که این یکی از دستاوردهای ۴۰ سالگی انقلاب است.

رحمانی افزود: در ابتدای دولت تدبیر و امید سنگ آهن ۶۳ میلیون تن بوده و امروز به ۸۰ میلیون تن رسیده است و با اکتشافات جدید ذخیره سنگ آهن کشور به حدود ۲.۵ برابر خواهد رسید.

وزیر صمت یادآور شد: ۳۶ درصد واحدهای استان کرمان زیر ظرفیت خود کار می کنند و باید از این ظرفیت با رفع موانع آنها استفاده کنیم و یکی از این موانع عدم وجود نقدینگی است که استاندار کرمان باید پیگیر این موضوع باشد.

وی یادآور شد: در طرح رونق تولید، همه ظرفیت آن در استان کرمان جذب نشده است، در حوزه مس رتبه ۱۵ داریم به دنبال آن هسیتم که به رتبه ۱۲ برسیم و در آلومینیوم ۱۸ که به زودی به رتبه ۱۴ خواهیم رسید.

رحمانی گفت: در استان کرمان حدود ۲۴ پهنه اکتشافی تعریف شده که ۱۹ مورد آن واگذار شده و ظرفیت استخراج استان ۶۶ میلیون تن می‌باشد که در این راستا ۲۳ هزار شغل مستقیم ایجاد شده است.

وی افزود: در حوزه معدن ۵۵ میلیون تن فولاد در کل کشور هدف گذاری کردیم که ۱۰ میلیون تن آن در استان کرمان هدف گذاری شده است.