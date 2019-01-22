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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۴۴

رئیس رژیم صهیونیستی: اردن دوست واقعی اسرائیل است

رئیس رژیم صهیونیستی: اردن دوست واقعی اسرائیل است

رئیس رژیم صهیونیستی کشور اردن را دوست صادق و واقعی این رژیم توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «روون ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی در مراسمی که این رژیم برای به اصطلاح یادبود هلاکت ۷ نظامی زن صهیونیست به دست «احمد دقامسه» یکی از سربازهای اردنی در منطقه الباقوره اردن برگزار کرده بود گفت: اردن دوست صادق و واقعی اسرائیل است.

وی در این مراسم که با حضور کنسول اردن در اراضی اشغالی برگزار شد گفت: با وجود این جنایت، صلح میان اسرائیل و اردن از بین نرفت و ما بیست و پنجمین سال این صلح را جشن می گیریم.

رئیس رژیم صهیونیستی گفت: اردن کشوری دارای صبر و میانه روی است و ما به همکاری های مشترک خود ادامه می دهیم.

«الدقامسه» با وجود مخالفتهای مردمی به حبس ابد محکوم شد اما در مارس ۲۰۱۷ آزاد شد.

کد مطلب 4520083

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