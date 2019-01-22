۴۰۰ واحد صنعتی در استان ایلام فعالیت دارند

یارالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قبل از انقلاب سرمایه گذاری صنعتی در ایلام صفر بوده اما بعد از انقلاب و در حال حاضر بیش از سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی در استان وجود دارد.

وی افزود: صنعتی که تا دیروز ختم به یک کوره کوچک و سنتی آجرپزی در استان بود اما الان بالغ بر ۴۰۰ واحد فعال در استان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰۰ واحد در استان ایلام دارای پروانه بهره برداری هستند، ادامه داد: البته یکی از محورهای اصلی توسعه صنعت بازگشت واحدهای تولیدی غیرفعال به چرخه تولید نیز بوده است.

نصیری عنوان کرد: در استان ایلام بیش از ۵۰ واحد صنعتی طی دو سال اخیر به چرخه تولید بازگشته اند.

وی با بیان اینکه بیش از یک هزار نفر نیز ظرفیت اشتغالزایی واحدهای صنعتی است، افزود: سرمایه گذاری های بزرگی در استان در حال انجام است.

وی ادامه داد: بحث پتروشیمی دهلران با ۶۰۰ میلیون یورو ارزآوری و ان.جی. ال دهلران که خوراک این مجتمع را تامین می کند با ۱.۱ میلیارد دلار در حال اجراست.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این واحدهای صنعتی دریچه تازه ای به روی توسعه استان گشوده می شود و بیش از یک هزار نفر از جوانان استان در این واحدها مشغول به کار می شوند.