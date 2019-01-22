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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۵۱

به ریاست مطهری؛

جلسه علنی آغاز شد/ بررسی عدم اجرای خرید تضمینی محصولات کشاورزی

جلسه علنی آغاز شد/ بررسی عدم اجرای خرید تضمینی محصولات کشاورزی

بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی طبق ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز(سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی مطهری نایب رئیس مجلس و با حضور ۱۹۴ نماینده با حدود ۱۵ دقیقه تأخیر آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی امروز به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو

گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایر

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح بند «ح» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۷

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

گزارش کمیسیون امور شوراها در مورد لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور

گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی طبق ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی

کد مطلب 4520092

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