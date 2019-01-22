جلسه علنی آغاز شد/ بررسی عدم اجرای خرید تضمینی محصولات کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز(سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی مطهری نایب رئیس مجلس و با حضور ۱۹۴ نماینده با حدود ۱۵ دقیقه تأخیر آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی امروز به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو

گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایر

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح بند «ح» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۷

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

گزارش کمیسیون امور شوراها در مورد لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور

گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی طبق ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی