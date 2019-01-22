اجرای طرح کاداستر در بیش از ۸۹ هزار هکتار از اراضی کرمانشاه

ان‌شاءالله کولانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره کل منابع طبیعی به عنوان متولی حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری از جنگل و مراتع در راستای اجرای ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نیز اجرای قانون جامع حدنگاری نسبت به تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ اقدام می کند.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل ایجاد سامانه کاداستر نسبت به اصلاح هندسی نقشه های سنواتی با هدف اجرای عملیات کاداستر در اراضی واگذار شده اقدام کرده ایم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با بیان اینکه تا پایان سال ۵۳۰ هزار و ۷۹۳ هکتار از نقشه های اراضی ملی اصلاح می‌شود، بیان کرد: عملیات کاداستر بر روی ۸۹ هزار و ۱۹۲ هکتار از اراضی طبیعی استان اجرا که منجر به اخذ یا تبدیل سند مالکیت تک برگی شده است.

وی گفت: در قالب عملیات کاداستر که قانون مند تر است، نقشه ها بازبینی و اصلاح هندسی نقشه های سنواتی برای اجرای طرح مذکور انجام می شود.

کولانی با بیان اینکه طرح کاداستر هرساله به نسبت اعتبار تخصیص داده شده اجرا می شود، تصریح کرد: بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار عرصه منابع طبیعی است که از این میزان یک میلیون و ۱۲۹ هزار هکتار مرتع است.