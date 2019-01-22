اختصاص ۵۰ میلیارد تومان برای اشتغالزایی مددجویان کرمانشاهی

منوچهر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:حدود ۵۵ هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی هستند که از این تعداد ۳۸ هزار نفر معلول، ۶ هزار نفر زن سرپرست خانوار و مابقی نیز آسیب دیدگان اجتماعی بوده که خدمات غیرمستمر از بهزیستی دریافت می کنند.

وی افزود: در استان کرمانشاه ۳۴ موسسه خیریه، ۱۰ مرکز توانبخشی، ۲۶ مجتمع خدمات بهزیستی، ۲۱ مرکز ترک اعتیاد، ۱۴ مرکز اورژانس اجتماعی، ۲۵ کلینیک مددکاری اجتماعی، دو مرکز خانه سلامت دختران و امن زنان، ۹ مرکز سالمندان، پنج مرکز ژنتیک، ۱۲ مرکز سلامت روان، ۲۳ پایگاه سلامت اجتماعی و ۵۱ موسسه پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی تحت نظارت بهزیستی قرار دارند.

معاون پشتیبانی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان اینکه در زمینه مسکن مددجویی اداره کل بهزیستی استان عملکرد خوبی داشته است، افزود: در مناطق زلزله زده کرمانشاه از تعداد ۲۴۴۴ واحد مسکونی تخریبی مددجویان در حال حاضر عملیات ساخت و ساز ۱۲۰۷ واحد به اتمام رسیده و واگذار شده است.

وی بیان کرد: در راستای اشتغال زایی مددجویان تحت پوشش امسال ۵۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت که از این اعتبار ۲۲ میلیارد تومان مربوط به سامانه کارا(صندوق توسعه ملی) و ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان نیز از محل اعتبارات قانون بودجه سال جاری(تبصره۱۶) بوده که با تعهد ۲۲۰۰ شغل تاکنون ۱۸۰۰ شغل ایجاد شده است.

محمدی ارائه خدمات مشاوره ای و روانشناسی با استفاده از ظرفیت روانشناسان متخصص در مناطق زلزله زده از طریق اعزام تیم های محب و اورژانس اجتماعی را از دیگر خدمات انجام شده دانست و افزود: تاکنون غربال گری روانشناسی ۷۸ هزار و ۵۰۰ خانوار آسیب دیده زلزله زده توسط ۱۰۶ روانشناس در قالب ۵۳ تیم تخصصی با محوریت بهزیستی و با راه اندازی دو مرکز تخصصی مشاوره و روان درمانی انجام شده که از این تعداد بیش از ۶۵۰۰ نفر نیازمند مداخلات روانشناسی تخصصی و ۲۶ هزار نفر نیز به مشاوره های گروهی نیازمند بودند که با این اقدامات صورت گرفته شاهد کاهش ۱۴ درصدی خودکشی در این مناطق نسبت به سال ۹۵ بودیم.

به گفته وی، در زلزله سال گذشته استان تعداد ۱۴ معلول ضایعه نخاعی جدید، ۱۸۸ زن سرپرست خانوار، ۱۴ کودک بی سرپرست شناسایی شده اند که تحت حمایت بهزیستی قرار دارند و علاوه بر خدمات غیرمستمر از قبیل کانکس، وسایل کمک توانبخشی برای ۲۰۰۰ نفر از معلولان و مواد غذایی، مستمری این افراد نیز برقرار شده و ۴۸۰ کامیون محموله کمک های مردمی و سازمان های مردم نهاد جمع آوری شده توسط بهزیستی به این مناطق ارسال شده است.

معاون پشتیبانی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه تصریح کرد: در بخش جذب مشارکت های مردمی کمک ها در سه بخش نقدی، غیرنقدی و خدمات داوطلبانه انجام شده که میزان کمک های نقدی جمع آوری شده در ۶ ماهه نخست امسال ۶۰۰ میلیون تومان بوده و همچنین بیش از یک میلیارد تومان هم کمک غیرنقدی در بخش اجناس و وسایل و بیش از ۲ میلیون تومان در بخش کمک های داوطلبانه که بخش بالایی از سوی پزشکان بوده جمع آوری شده است.

محمدی عنوان کرد: همچنین این اداره کل با استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و ارتباط موثر و سازنده خدمات ارزنده ای ازقبیل مشاوره رایگان، سفرهای زیارتی و تفریحی رایگان و دوره های آموزشی به جامعه هدف ارائه کرده است.

وی افزود: در حال حاضر ساخت ۱۰ مهدکودک شهری و روستایی، دو مرکز توانبخشی، ساخت ساختمان اداره بهزیستی تازه آباد و سرپل ذهاب، مجتمع های روستایی نیز در دست اقدام است.