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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۵۱

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام خبر داد:

توزیع ۱۸۰۰ تن گوشت در ایلام

توزیع ۱۸۰۰ تن گوشت در ایلام

ایلام - معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام از توزیع یک هزار و ۸۰۰ تن گوشت قرمز و مرغ در ایلام به منظور کنترل قیمت ها خبر داد.

سعید شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای متعادل کردن قیمت ها کماکان گوشت قرمز و مرغ بیشتری در بازار استان عرضه می شود.

وی افزود: در چهار ماه گذشته حدود ۹۰۰ تن گوشت قرمز و حدود ۹۰۰ تن گوشت منجمد مرغ در سطح استان در راستای تظیم بازار توزیع شده است.

شریفی ادامه داد: این روند نیز هم در مرکز استان و هم در سطح شهرستان ها با حدود ۳۰ مرکز توزیع ثابت و سیار ادامه خواهد یافت.

وی افزود: همچنین به شدت بر قیمت ها نظارت خواهیم کرد و مواردی را که خارج از قیمت های مصوب اقدام به فروش کنند برخورد جدی خواهد شد.

کد مطلب 4520110

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