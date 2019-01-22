توزیع ۱۸۰۰ تن گوشت در ایلام

سعید شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای متعادل کردن قیمت ها کماکان گوشت قرمز و مرغ بیشتری در بازار استان عرضه می شود.
وی افزود: در چهار ماه گذشته حدود ۹۰۰ تن گوشت قرمز و حدود ۹۰۰ تن گوشت منجمد مرغ در سطح استان در راستای تظیم بازار توزیع شده است.
شریفی ادامه داد: این روند نیز هم در مرکز استان و هم در سطح شهرستان ها با حدود ۳۰ مرکز توزیع ثابت و سیار ادامه خواهد یافت.
وی افزود: همچنین به شدت بر قیمت ها نظارت خواهیم کرد و مواردی را که خارج از قیمت های مصوب اقدام به فروش کنند برخورد جدی خواهد شد.
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