معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام خبر داد: توزیع ۱۸۰۰ تن گوشت در ایلام

ایلام - معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام از توزیع یک هزار و ۸۰۰ تن گوشت قرمز و مرغ در ایلام به منظور کنترل قیمت ها خبر داد.