فرانسه سفیر ایتالیا را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیبیسی، «ترزا کاستالدو» سفیر ایتالیا، به دنبال اظهارات یکی از مقامات این کشور مبنی بر اینکه فرانسه از آفریقا بهره برداری کرده و به مهاجرت دامن میزند؛ از سوی دولت پاریس احضار شد.
گفتنی است روز یکشنبه، «لوئیجی دی مایو» معاون نخست وزیر ایتالیا از اتحادیه اروپا خواست تا علیه فرانسه به دلیل سیاستهایی که در قبال آفریقا اتخاذ کرده، تحریمهایی اعمال کند.
وی همچنین گفت که فرانسه هرگز روند استعمار دهها دولت آفریقایی را متوقف نکرده است.
این در حالی است که سال گذشته نیز فرانسه از ایتالیا به دلیل عدم پذیرایی از کشتی حامل پناهجویان انتقاد کرده بود.
سواحل ایتالیا به دلیل نزدیکی به آفریقا، مقصد ابتدایی مهاجرینی است که بصورت غیرقانونی از کشورهای آفریقایی اقدام به مهاجرت به اروپا می کنند.
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