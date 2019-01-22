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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۰۷

دبیرکل دفتر سیاسی انصارالله:

«منصور هادی» جایی در آینده سیاسی یمن ندارد

«منصور هادی» جایی در آینده سیاسی یمن ندارد

دبیرکل دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد که رئیس جمهور فراری این کشور و معاون وی جایی در روند سیاسی آتی یمن ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «فضل ابوطالب» یکی از رهبران جنبش انصارالله یمن و دبیرکل دفتر سیاسی این جنبش در جریان دیدار با «معین شریم» معاون فرستاده دبیرکل سازمان ملل به این کشور تاکید کرد که «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور فراری یمن و «علی محسن صالح» معاون وی جایی در روند سیاسی آتی این کشور ندارند.

وی در ادامه افزود: آنچه که مشروعیت دولت قبل خوانده می شود تنها بهانه ای برای تجاوز به یمن و تحقق اهداف آنها در اشغال کشور به شمار می آید.

ابوطالب تاکید کرد: عدم همراهی عربستان و امارات با توافقنامه مربوط به اسرا باعث مانع تراشی در مسیر توافق سوئد شده است.

کد مطلب 4520115

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