«منصور هادی» جایی در آینده سیاسی یمن ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «فضل ابوطالب» یکی از رهبران جنبش انصارالله یمن و دبیرکل دفتر سیاسی این جنبش در جریان دیدار با «معین شریم» معاون فرستاده دبیرکل سازمان ملل به این کشور تاکید کرد که «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور فراری یمن و «علی محسن صالح» معاون وی جایی در روند سیاسی آتی این کشور ندارند.

وی در ادامه افزود: آنچه که مشروعیت دولت قبل خوانده می شود تنها بهانه ای برای تجاوز به یمن و تحقق اهداف آنها در اشغال کشور به شمار می آید.

ابوطالب تاکید کرد: عدم همراهی عربستان و امارات با توافقنامه مربوط به اسرا باعث مانع تراشی در مسیر توافق سوئد شده است.