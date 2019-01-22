رژیم صهیونیستی فرودگاه «رامون» را افتتاح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، رژیم صهیونیستی فرودگاه رامون در نزدیکی مرز با اردن را افتتاح کرد.

در مراسم افتتاح این فرودگاه که در ۱۸ کیلومتری بحر الاحمر واقع شده است، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، اسرائیل کاتس، وزیر راه و ترابری و شماری دیگر از مسئولان رژیم صهیونیستی حضور داشتند.

هواپیمای حامل نتانیاهو که از سفر چاد به فلسطین اشغالی بازگشته بود و همچنین دو هواپیمای تجاری دیگر، اولین هواپیماهایی بودند که در این فرودگاه به زمین نشستند.

این در حالی است که اردن ضمن اعلام مخالفت با افتتاح این فرودگاه در مرز با این کشور، آن را مخالف با معاهده صلح «وادی عربه» میان اردن و رژیم صهیونیستی دانسته بود.

پیش‌بینی می‌شود که فعالیت رسمی این فرودگاه به تدریج از ماه فوریه آینده آغاز شود.