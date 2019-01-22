دشت قزوین پس از انقلاب اسلامی به قطب کشاورزی کشور تبدیل شده است

فاطمه خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخش کشاورزی اظهارداشت:یکی از برکات انقلاب اسلامی که ثمرات آن امروز نصیب بخش زیادی از مردم و اقتصاد کشور شده توسعه قابل توجه بخش کشاورزی به ویژه در بخش تولید محصولات زراعی و دامی است.

وی افزود: در حالی که رژیم سابق توجه جدی به توسعه بخش کشاورزی به ویژه کشاورزان خرده پا نداشت، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تاکید امام راحل مبنی بر «کشاورزی محور توسعه» و لزوم دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و غذایی، حجم تولید محصولات مهم کشاورزی افزایش قابل توجهی یافت.

ایجاد تحول در اقتصاد کشاورزان

خمسه بیان کرد: افزایش درآمد کشاورزان در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی موجب تغییر گسترده در وضعیت رفاهی و سطح زندگی کشاورزان عزیز کشورمان در مقایسه با سالهای قبل از پیروزی انقلاب شد، هر چند با نقطه آرمانی فاصله داریم اما انتظار می رود کشاورزی کشور و وضعیت رفاهی و اقتصادی کشاورزان بیش از این بهبود یابد.

وی تصریح کرد: بر این اساس توسعه بخش های مختلف کشاورزی بویژه دام و طیور در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار چشمگیر بوده بطوری که سال گذشته تولید مواد پروتئینی بویژه گوشت قرمز و مرغ در استان افزایش قابل ملاحظه ای داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: در قبل از انقلاب اسلامی تولید گوشت مرغ در قزوین ۱۱ هزار تن در سال بود که تولید این محصول طی ۴۰ سال گذشته با حمایت های دولت و تمایل سرمایه گذاری دراین بخش به ۶۰ هزار تن افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: براین اساس همچنین در مدت یاد شده ظرفیت واحدهای طیور استان از دو میلیون و ۵۵۰ هزار قطعه مرغ گوشتی به بیش از ۱۰ میلیون قطعه رسیده و در این راستا طی ۴۰ سال گذشته میزان تولید و ظرفیت مرغداری های استان تا ۴ برابر افزایش یافته است.

افزایش ۴ برابری ظرفیت مرغداریهای استان

خمسه بیان کرد: در راستای افزایش بهره وری واحدهای زیر بخش دام و طیور، سازمان جهاد کشاورزی نسبت به اجرای طرحها و پروژه های مختلفی اقدام کرده که اصلاح نژاد دام روستایی، بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری و گاوداری، تغییر سیستم گرمایشی از چهار شاخ به هیتر، ثبت و رکوردگیری ازگله های دام اصیل، بهسازی و نوسازی واحدهای دام و طیور و نیز تجهیز واحدهای زیر بخش به تجهیزات نوین از جمله مهمترین آنهاست که بیش از ۳۰ درصد واحدهای طیور گوشتی استان مربوط به قبل از انقلاب و ۷۰ درصد بعد از انقلاب مجوز فعالیت دریافت کرده اند.

وی اظهارداشت: همچنین تولید تخم مرغ دراستان در اوایل انقلاب ۳۴ هزار تن در سال بود که این میزان با افزایش نسبی به بیش از ۷۰ هزار تن در سال جاری رسیده و تولید شیر نیز از ۷۲ هزار تن در سال ۵۷ به ۵۳۰ هزار تن در سال ۹۷ افزایش داشته است.

خمسه گفت: همچنین تولید محصولات زراعی از یک میلیون تن در سال ۵۷ به بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزارتن در سال جاری رسیده و میزان بهره وری آب در کشت گندم در قبل انقلاب ۳ دهم بوده که این میزان هم اکنون به ۸۵ صدم رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: در تولید محصولات کشاورزی مانند گندم، ذرت، جو، کلزا، برنج با استفاده از روش های مناسب کاشت، داشت و برداشت افزایش در تولید محقق شده است.

وی افزود: خوشبختانه طی سالهای آغازین انقلاب اسلامی تاکنون با وجود تمامی مشکلات بر سر راه ملت بزرگ ایران بخش کشاورزی با توجه ویژه مسئولان و تلاش بی وقفه کشاورزان رشد و توسعه زیادی داشته و کشت محصولات آبی با توسعه کشت مکانیزه محقق شده است.

افزایش ۱۸ درصدی سطح زیر کشت گندم

خمسه گفت: سطح زیر کشت غلات استان قزوین در اوایل انقلاب حدود ۷۰ هزار هکتار «۴/۱ درصد غلات کشور» با تولید حدود ۱۳۶ هزار تن «۴/۲ درصد تولید غلات کشور» بود که این میزان در سال زراعی جاری به ترتیب سطح کشت به ۱۶۸ هزار هکتار (۱۴۰ درصد افزایش) و تولید به ۳۸۶ هزار تن «۱۸۳ درصد افزایش» رسیده است.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین این استان با دارا بودن حدود ۲ درصد از تولید غلات کشور نقش مهمی در تأمین خوراک منطقه دارد.

خمسه اظهارداشت: در۲۰ سال اخیر با اتخاذ سیاستهایی مانند کاهش سطح کشت محصولات زراعی آبی از جمله گندم و افزایش سطح کشت محصولات زراعی دیم در مناطق مستعد استان، به منظور بهبود بهره‌ وری آب و افزایش پایداری تولید «افزایش عملکرد در واحد سطح» موفق شدیم با وجود کاهش ۳۴ درصدی در سطح کشت گندم آبی «از ۷۰ هزار به ۴۶ هزار هکتار» در این محصول شاهد افزایش ۱۸ درصدی تولید باشیم.

وی تصریح کرد: بعد از انقلاب حدود ۴۵ هزار هکتار سیستم نوین آبیاری در استان اجرا شده و توانسته ایم بیش از ۳۲۰ میلیون متر مکعب آب از سفر ه های زیر زمینیرزا بصورت بهینه مصرف کنیم.

خمسه یادآورشد: در تولید محصولات باغی نیز سطح زیرکشت باغات بارور افزایش داشته و در مقایسته با اوایل انقلاب رشد قابل ملاحضه ای را شاهدیم و بر این اساس تولید محصولات باغی از ۳۱۰ هزار تن در سال ۵۷ به بیش از ۶۴۷ هزار تن در سال جاری رسیده است.

وی اظهارداشت: تولید محصولات عمده و شاخصی چون زیتون، انگور، بادام، گیلاس، گردو و زغال اخته افزایش قابل توجهی داشته که علت آن اجرای طرح طوبی و طرح های توسعه باغ در اراضی شیبدار از سوی وزارت جهاد کشاورزی است.

خمسه اضافه کرد: استان قزوین با دارا بودن ۴۸۹ هزار هکتار اراضی کشاورزی، سالانه قادر به تولید چهار میلیون تن انواع محصولات زراعی، باغی و دامی است و با دارا بودن کمتر از یک درصد از خاک کشور بیش از ۳ درصد از تولید بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: همچنین دشت قزوین دارای سند مطالعاتی توسعه کشاورزی با قدمتی حدود نیم قرن است (از دهه ۱۳۴۰) و در این راستا مطالعات نیمه تفصیلی خاک شناسی در سطح ۴۰۰ هزار هکتار با مقیاس ۵۰۰۰۰/۱ در اواخر دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ هجری شمسی توسط موسسه خاک شناسی کشور(موسسه تحقیقات خاک و آب) انجام شده است.

خمسه اضافه کرد: دشت قزوین با محدوده ۴۶۰ هزار هکتاری بصورت آبرفتی بوده و در مدت زمان مدیدی تکامل یافته به نوعی که عمق خاک در برخی از نقاط دشت دارای اعماق بسیار زیاد و قابل توجهی است و به واسطه ساختار تکتونیکی و زمین شناسی آن بصورت کاسه ای بوده و در نتیجه آبخوانی معادل ۱۸ میلیارد متر مکعب را در خود گنجانده است.

وی اظهارداشت: دراین استان ۸۵۳ هزار و ۴۸۵ هکتار مرتع، ۲۸ هزار و ۱۵۸ هکتار جنگل و ۲۹ هزار و ۱۵۱ هکتار بیابان وجود دارد و میانگین اراضی قابل کشت زراعی استان بدون عملیات اصلاحی۳۱ درصد است که در مقایسه با سایر استانهای کشور در رده هشتم قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در حال حاضر به دلیل محدودیت منابع آبی از حدود دو سوم اراضی قابل کشت آبی استان امکان بهره وری مناسب وجود ندارد، که انتظار می رود با توسعه سیستم های نوین آبیاری و رعایت الگوی کشت این اراضی نیز مورد بهره برداری مناسب قرار گیرد.

خمسه تصریح کرد: براساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران جمعیت شاغل استان در سال ۱۳۸۵ به میزان ۳۴۰۷۴۲ نفر بوده که ۲۵ درصد آن بهره برداران بخش کشاورزی هستند و در حال حاضر ۸۰ هزار و ۴۱۵ بهره بردار به صورت فردی و شراکتی در این بخش فعالیت می کنند.

وی اضافه کرد: آب مصرفی در بخش کشاورزی استان قزوین به میزان ۲ میلیارد و۴۹۴ میلیون مترمکعب است که دو میلیارد و ۷۷ میلیون مترمکعب آن ازمحل آبهای زیرزمینی و ۴۱۷ میلیون مترمکعب آن از آبهای سطحی تامین می شود.

به گفته خمسه، این دشت دارای شبکه انتقال آب از طالقان رود به واسطه سد انحرافی سنگبان و در چند سال اخیر سد مخزنی طالقان است که در حدود ۸۰ هزار هکتار ناخالص و۶۰ هزار هکتار خالص از اراضی دشت را تحت پوشش خود قرار می دهد.