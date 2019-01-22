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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۱۳

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد منصوب شد

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد منصوب شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی بابک نگاهداری را به عنوان رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی این دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی،  در متن این حکم آمده است: « باتوجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه» منصوب می شوید.

علاوه بر این مسئولیت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه نیز به جنابعالی واگذار می شود. نظر به تغییرات صورت گرفته در ساختار جدید دانشگاه وظایف و اختیارات مسئولیتی به پیوست این حکم ابلاغ می شود.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»

بابک نگاهداری دارای مدرک دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی، دکتری حرفه‌ای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی است.

وی که عضو بنیاد ملی نخبگان است، سوابق اجرایی زیادی ازجمله رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، معاون ارتباطات شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون نظارت و راهبری شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر نقشه جامع علمی کشور، مدیرکل حوزه ریاست، مطالعات فرهنگی، اطلاع رسانی و سنجش افکار شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون نظارت و ارزیابی ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، مدیرمسئول انتشارات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیرمسئول ماهنامه تخصصی مهندسی فرهنگی، موسس پارک فناوری شهر و... را در کارنامه خود دارد.

کد مطلب 4520123

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