رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این حکم آمده است: « باتوجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه» منصوب می شوید.

علاوه بر این مسئولیت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه نیز به جنابعالی واگذار می شود. نظر به تغییرات صورت گرفته در ساختار جدید دانشگاه وظایف و اختیارات مسئولیتی به پیوست این حکم ابلاغ می شود.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»

بابک نگاهداری دارای مدرک دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی، دکتری حرفه‌ای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی است.

وی که عضو بنیاد ملی نخبگان است، سوابق اجرایی زیادی ازجمله رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، معاون ارتباطات شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون نظارت و راهبری شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر نقشه جامع علمی کشور، مدیرکل حوزه ریاست، مطالعات فرهنگی، اطلاع رسانی و سنجش افکار شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون نظارت و ارزیابی ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، مدیرمسئول انتشارات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیرمسئول ماهنامه تخصصی مهندسی فرهنگی، موسس پارک فناوری شهر و... را در کارنامه خود دارد.