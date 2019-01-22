هدایتالله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در موافقت با طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وظایف نمایندگان نظارت بر امور اجرایی و قانونگذاری است اما یکی از مشکلات فعلی آنها به ویژه در شهرهای کوچک آن است که درگیر حل جزئیترین مشکلات حوزه انتخابیه خود میشوند.
وی افزود: درواقع مردم در بسیاری از شهرستانها برای حل مشکلات خود سراغ فرماندار یا استاندار نمیروند بلکه حل این مسائل را از نمایندگان مجلس می خواهند که در این شرایط نمایندگان نمی توانند آن طور که باید و شاید در سطح کلان و مسائل ملی کشور فعال باشند.
نماینده مردم ایذه در مجلس تصریح کرد: البته یکی از مضرات استانی شدن انتخابات این است که احتمالا دیگر نمایندگان شهرهای کوچک به مجلس راه پیدا نکنند چرا که این شهرها افرادی شناخته شده در سطح استان و کشور نیستند.
خادمی افزود: البته یکی دیگر از مزایای استانی شدن انتخابات این است که سطح نمایندگان مجلس ارتقاء می یابد و افرادی رأی می آورند که در سطح کشور و یا حداقل استان شناخته شده باشند و به این ترتیب هر کسی نمی تواند به مجلس راه یابد و افرادی که اقدامات مدیریتی در خوری در استان انجام داده و تجربه کافی دارند، به مجلس راه مییابند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: همچنین در شرایط فعلی در برخی از استان ها توجهی به شایستگی کاندیداهای انتخابات نمیشود و هر کسی به نماینده قوم و طایفه خودش رأی می دهد که این مسئله با استانی شدن انتخابات، کمرنگتر میشود.
نماینده مردم ایذه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با استانی شدن انتخابات مردم هم دیگر میدانند که نمایندگان برای کارهای بزرگتر و کلانتری انتخاب شده اند و دیگر به دنبال پیگیری مسائل جزئی خود از وکلای ملت نخواهند بود و در نتیجه مجلسی کارآمد و با قابلیت خواهیم داشت.
خادمی در واکنش به کسانی که معتقدند با استانی شدن انتخابات، هزینه تبلیغات کاندیدا افزایش می یابد، خاطرنشان کرد: همانطور که برای نمایندگان مجلس خبرگان به صورت استانی رأی گیری میشود و آنان هزینه زیادی نمیکنند، فرآیند انتخابات نمایندگان مجلس هم به همین صورت خواهد بود و نه تنها هزینه تبلیغات آنان افزایش نمییابد بلکه کمتر هم میشود.
نظر شما