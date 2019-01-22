آنگلا مرکل: در انتظار پیشنهادهای بهتر از لندن هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان در سخنان شب گذشته خود در برلین در خصوص برگزیت اظهار داشت: ما همچنین خواهان تحقق برگزیت بر پایه توافق اولیه لندن- بروکسل هستیم.

وی در ادامه با اشاره به طرح اصلاحی «ترزا می» نخست وزیر انگلیس پس از رای منفی مجلس عوام این کشور به برگزیت خاطرنشان کرد: انتظار داریم لندن پیشنهادهای بهتر و اجرایی تری ارائه دهد.

گفتنی است عصر روز گذشته نخست وزیر انگلیس در سخنانی در پارلمان این کشور گفت: وظیفه ما است که نتیجه همه پرسی اول درباره برگزیت را اجرایی کنیم، اگر به همه پرسی دوم بپردازیم، شکاف بزرگی در جامعه ما ایجاد خواهد شد.

«ترزا می» در این خصوص در پارلمان کشورش تاکید کرد: به عقیده من اکثریتی در پارلمان برای تصویب دومین همه پرسی برای خروج از اروپا وجود ندارد.