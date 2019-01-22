۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۲۶

سرپرست سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری زنجان خبر داد:

اجرای برنامه های فرهنگی در مناطق آسیب پذیر و کم برخوردارشهر زنجان

زنجان-سرپرست سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری زنجان گفت: برنامه های فرهنگی در مناطق آسیب پذیر و کم برخوردار شهر زنجان اجرا می شود.

مریم شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از برنامه‌های مهم سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری زنجان این است که برنامه‌های فرهنگی را در مناطق کم برخوردار و آسیب‌پذیر اجرا کند. 

وی بر محله محور کردن برنامه‌ها توسط این سازمان تأکید کرد و گفت: ما باید وارد محلات آسیب‌پذیر و کم برخوردار شویم، باید شادی و نشاط در بین همه شهروندان تقسیم شود. 

سرپرست سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری زنجان گفت: بحث آسیب‌های اجتماعی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری اولویت کاری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری است و هدف این مجموعه این است که  آسیب‌های اجتماعی در محلات آسیب‌پذیر به حداقل برسد. 

سرپرست سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری زنجان بر ضرورت استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در بحث آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد در استان زنجان پتانسیل و ظرفیت خوبی دارند.

کد مطلب 4520136

