سرهنگ جواد عبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه بازدید از دفتر مرکزی خبرگزاری مهر در شاهرود ضمن بیان اینکه ۷۲ عنوان برنامه ویژه چهلسالگی انقلاب توسط سپاه و بسیج شاهرود اجرا میشود، ابراز داشت: پردهخوانی، نقالی، اکران فیلمهای جشنواره عمار در مدارس و مساجد، نشستهای بصیرتی و روشنگری برای تبیین دستاوردهای انقلاب طی ۴۰ سال گذشته ازجمله برنامههایی است که توسط بسیج تدارک دیدهشده است.
وی بابیان اینکه اقدامات بسیاری از سوی بسیج شاهرود در شرف انجام است، اضافه کرد: اردوهای جهادی با محوریت محلات اسلامی، گشتهای محله محور که همین حضور نوعی اقدامات پیشگیرانه برای کاهش جرم شناخته میشود با موضوع ۴۰ شب ۴۰ گشت، ۴۰ بسته حمایتی برای تهیه جهیزیه، شناسایی کشاورزان و دامداران نمونه ازجمله مهمترین اقدامات برای چهلسالگی انقلاب در شاهرود است.
نصب تابلو روز شمار انقلاب در شاهرود
فرمانده سپاه ناحیه شاهرود، ضمن یادآوری اینکه با توجه به اینکه در آستانه چهلسالگی انقلاب قرار داریم تابلو روزشمار انقلاب با این موضوع که هر چه از عمر انقلاب میگذرد از عمر رژیم صهیونیستی کاسته میشود، در خیابان ۲۲ بهمن شاهرود نصب میشود.
عبیری بابیان اینکه یکی دیگر از برنامه های ویژه سالگرد انقلاب اسلامی، اعزام کاروان راهیان نور به منطقه هفتتپه خوزستان بود، تصریح کرد: با توجه به اینکه در منطقه عملیاتی هفتتپه ۴۰ نفر از رزمندگان شاهرودی شهید شدند و از سوی دیگر در آستانه ۴۰سالگی انقلاب قرار داریم، این کاروان راه اندازی شد.
وی اضافه کرد: تجلیل از امدادگران زن شاهرودی در زمان جنگ، تجلیل از ورزشکاران نمونه، برگزاری جشنواره بازیهای بومی محلی، ۴۰ حلقه ۴۰ کیک تولد با حضور مردم و خانواده شهدا در گلزار شهیدان شاهرود، کرسیهای قرآنی، ساخت عروسکهای استکباری، ترویج شعائر دینی، مجالس روایت گری پیشکسوتان انقلاب و دوران جنگ در جشنهای ۴۰سالگی انقلاب و دهها برنامه دیگر در این ایام پیشبینیشده است.
ساخت ۴۰ باب منزل مسکونی با همکاری کمیته امداد در شاهرود
فرمانده سپاه ناحیه شاهرود بابیان اینکه رهبر معظم انقلاب در عرصه علمی و در حمایت از نخبگان و اندیشمندان اقدام به گفتمان سازی کردند، ابراز داشت: با همکاری قرارگاه پیشرفت سازندگی و آبادانی اقداماتی نظیر بازسازی خانه نیازمندان در حال انجام است که البته به مناسب چهلسالگی انقلاب با همکاری کمیته امداد ۴۰ باب منزل مسکونی ساخته خواهد شد.
عبیری در ادامه تصریح کرد: دو برنامه شاخص نیز در این ایام پیشبینیشده که از جمله آن ها می توان به گردهمایی پیشکسوتان بسیجی در روزهای یازدهم و دوازدهم بهمن ماه و همچنین تجمع جامعه روحانیان و طلاب بسیجی شاهرود در روز ۱۷ بهمن ماه ۹۷ اشاره کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به سوالی با موضوع خدمات جامعه بسیج پزشکان در شاهرود، اضافه کرد: جامعه پزشکی و مهندسی بسیج نیز خدمات شایستهای خصوصا در روستاهای شهرستان به انجام رسانده است.
ضرورت گفتمانسازی فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی
فرمانده سپاه ناحیه شاهرود بابیان اینکه طی چهار دهه گذشته در عرصههای علمی، فرهنگی، هنری، نظامی و پزشکی پیشرفتهای بسیاری داشتیم، ابراز داشت: ایران با خودکفایی امروز بهعنوان یکی از قدرتهای منطقه شناخته میشود و اینکه در خاورمیانه تنها نام ایران میدرخشد تنها نشان از اثرگذاری این کشور انقلابی در منطقه است.
عبیری در ادامه تصریح کرد: دستاوردها خدمات صورت گرفته باید برای مردم بیان شود زیرا این امر میتواند امید را در بین مردم افزایش دهند و ما نیز باید بدانیم که کارهای انجامشده قطعاً بهپاس قدردانی از مردمی که در همه عرصهها در میدان حضور دارند، است.
وی بابیان اینکه رهبر معظم انقلاب ۱۰ ویژگی بزرگ امام راحل(ره) را تبیین کردهاند که اگر این ۱۰ توصیه و بسیاری از صحبتهای معظمله گفتمانسازی شود نقشه راه برای تشکیل تمدن اسلامی است، تاکید کرد: ایجاد خودباوری، عزت بخشیدن به مسلمانان و مظلومان جهان، ایستادگی در برابر استکبار و ... در زمره این موارد هستند که امروز باید در راستای ترویج آنها اهتمام ویژهای داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، ۱۰۰۰ هزار برنامه متنوع در سالگرد چهلمین سال پیروزی باشکوه انقلاب اسلامی در سطح استان سمنان تدارک دیدهشده است.
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