۳۴۰ عنوان برنامه همزمان با دهه فجر در آذربایجان غربی اجرا می شود

محسن شکرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با شکوه و عظمت خاصی در استان و کشور برگزار می شود افزود: مراسم ۱۲ بهمن سالروز ورود بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به میهن، نواخته شدن زنگ انقلاب، همایش، جشنواره و آیین های دینی و مذهبی و فرهنگی به دلیل همزمانی ایام فاطمیه و دهه فجر از مهمترین برنامه های تدارک دیده شده است.

وی با تاکید بر حفظ شان مقام و منزلت حضرت فاطمه زهرا(س) عنوان کرد: در فضاسازی و تبلیغات شهری به دلیل همزمانی این دو ایام باید شان ایام فاطمیه حفظ شود که در این راستا علاوه بر پرچم مقدس جمهوری اسلامی از پرچم مزین به نام حضرت فاطمه (س) استفاده می شود.

شکرنیا برپایی نمایشگاه توانمندی های زنان با موضوع تبیین نقش زنان در اقتصاد مقاومتی، تکریم شهدای کارگر مدافع حرم،دیدار با خانواده شهدا، ایثارگران و برگزاری مسابقات جام فجر در حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج را از دیگر برنامه های پیش بینی شده عنوان کرد.

رئیس ستاد اجرایی بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب در آذربایجان غربی با اشاره به قیام مسلحانه مردم ارومیه علیه رژیم طاغوت در دوم بهمن ماه سال ۵۷ اعلام کرد: امروز همزمان با دوم بهمن ضمن حضور در مزار مرحوم حجت الاسلام حسنی همایش بزرگداشت این قیام در مسجد اعظم ارومیه برگزار می شود.

وی با تاکید بر ضرورت و اهمیت تبیین دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی به خصوص به نسل جوان گفت: در طول چهار دهه گذشته دشمنان داخلی و خارجی از هر دسیسه و ترفندی برای تخریب چهره انقلاب انجام دادند اما امروز به لطف خدا و با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری جشن چهلمین سالروز انقلاب اسلامی را با شکوه بیشتر برگزار می کنیم.

رئیس ستاد اجرایی بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب در آذربایجان غربی با بیان اینکه انقلاب اسلامی برگرفته از مکتب کربلا و آموزه های دینی و اسلامی است گفت: همزمانی این ایام با ایام فاطمیه فرصت ارزشمندی برای ارائه پیام معنوی انقلاب اسلامی است.