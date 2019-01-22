۲۱ میلیارد تومان برای توسعه جنگل های ایلام هزینه می شود

رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبیعت دوستان دهلرانی در اقدامی خودجوش مسیر پیاده روی آب گرم دهلران به طرف ارتفاعات سیاه کوه را نهال کاری و بذر کاشت کرده اند.

وی گفت: این طرح به عنوان طرح جنگلانه در باقی مناطق استان نیز اجرا شده است.

احمدی عنوان کرد: شهرستان دهلران ۹۶ هزار هکتار عرضه جنگلی دارد که عمدتا در بخش های زرین آباد و سراب میمه واقع شده اند.

وی افزود: طرح جنگلانه با هدف ترمیم و احیای رویشگاه های جنگلی و مرتعی با مشارکت جوامع محلی و همیاران طبیعت اجرا می شود تا برای آیندگان مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ هکتار از عرصه های جنگلی شهرستان دهلران با اجرای طرح جنگلانه ایجاد شده است.

مدیر کل منابع طبیعی ایلام اظهار داشت: علاوه بر کوهنوردان در شهر دهلران سایر جوامع محلی نیز در بخش های زرین آباد و سراب میمه در قالب طرح جنگلانه به حفظ و احیا عرصه های جنگلی شهرستان کمک می کنند.

وی افزود: ۱۰ هکتار از عرصه های جنگلی بخش زرین آباد با همت مردم طبیعت دوست این بخش غنی سازی شد.

مدیر کل منابع طبیعی ایلام اظهار داشت : بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان در بحث توسعه جنگل در استان هزینه می شود، استان ایلام پیشروترین استان کشور در بحث ایجاد جنگل و توسعه فضای سبز است.