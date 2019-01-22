به گزارش خبرگزاری مهر، رحمانی فضلی وزیر کشور در سیزدهمین نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور که شامگاه یکم بهمن ماه در وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به سوگیری مثبتی که در نتیجه هدایت های رهبری و تلاش های ستاد، در روندهای اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور واقع شده است، بر تداوم تلاش ها برای توجه به اقتضائات شرایط جاری کشور و تحقق رویکرد مسئولانه و زمان شناسانه، در گفتارها و تحلیل های سیاسی اقتصادی رسانه ای تاکید کرد.

رئیس شورای امنیت کشور با مرور برخی از تحرکات وحدت شکن و یأس آفرین در کشور، این پدیده نامبارک را ناشی از تنگ نظری ها، زمان ناشناسی ها و فقدان چارچوب جامع تحلیلی و درک صحیح از منافع وامنیت ملی دانست و با ابراز تأسف از عدم توانایی برخی چهره ها و شبه جریان ها برای تفکیک بین حب و بغض های شخصی و جریانی نسبت به مسئولان فعلی دولت با اصول پایه و برسازنده منافع ملی و امنیت ملی، لزوم اصلاح اینگونه نگاه ها و تحلیل های یک جانبه سیاسی اقتصادی و اقدامات رسانه ای مترتب بر آن را خواستار شد.

دکتر رحمانی فضلی با اشاره به برخی زمینه های پیش رو؛ مانند ورود به سال انتخابات که به طور طبیعی، میل به فعالیت های سیاسی را تشدید می کند، با یادآوری واقعیت های شرایط جاری کشور ازجمله برخی دشواری های حادث در وضعیت معیشتی جامعه، تحقق موفق امر سیاسی در این شرایط را در گرو فعالیت های موفق و مؤثر در جهت اصلاح شرایط اقتصادی و خیر عمومی حاصل از این فعالیت ها ارزیابی کرد.

رحمانی فضلی در ادامه به برخی تحلیلها و اظهارنظرهای غیر منصفانه و ناروا علیه بخش های مختلف کشور و به طور خاص دولت اشاره کرد و گفت: در شرایطی که دشمنان کشور در نتیجه مقاومت مردم و اقدامات شبانه روزی بخش های مختلف به طور ویژه دولت، از به نتیجه رسیدن فشارها و توطئه های خود ناامید شده و پی در پی در صدد یافتن راه های جدید برای جبران ناکامی های خود هستند، به موازات و همزمان با فشار دشمن، برخی سیاسیون و تحلیلگران، با انگیزه رقابت های سیاسی و یا به تصور غلط ضربه به دولت برای دفاع از نظام، دولت را آماج حملات خود قرار داده اند؛ در حالیکه همه ما در یک کشتی هستیم و همه باید باهم برای منافع ملی و امنیت ملی کشور تلاش کنیم و در این مسیر دولت مجری سیاست ها و اهداف نظام است.

رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با اشاره به اینکه در طول چندماه فعالیت ستاد، همواره بر مواجهه اصلاحی، تذکر، راهنمایی و ارشاد گویندگان و ترویج کنندگان گفتارهای یأس آفرین و وحدت شکنانه تأکید شده است، استمرار یأس آفرینی و وحدت شکنی علیرغم همه تذکرات قبلی را غیر قابل قبول برشمرد و کمیته حقوقی قضائی ستاد را موظف به پیگیری اجرای قانون در این عرصه کرد و از قوه قضائیه خواست در چارچوب اصول قانونی و از جمله برابر مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به طور جدی و مؤثر از اعمال قانون در این خصوص حمایت کند.

وزیر کشور با اشاره به اهمیت انسجام داخلی و ضرورت پایبندی به لوازم تقویتِ وحدت و همبستگی داخلی برای خنثی سازی توطئه های دشمن، از همه جریان ها و دستگاههای مختلف در قوا و بخش های مختلف کشور و همچنین جریان های سیاسی خواست اقدام عملی رهبری فرزانه انقلاب اسلامی در تشکیل شورای هماهنگی قوا و تنفیذ بهنگام مصوبات این شورا از سوی ایشان را به عنوان یک الگوی راهبردی و کاربردی در این عرصه دنبال کرده و همین رویکرد را در همه عرصه ها و همچنین در همه بخش ها و مناطق کشور از جمله استان ها اجرائی کنند.

رئیس شورای امنیت کشور با مرور دیگرباره تلاش های ناکام دشمن برای تبدیل مطالبات صنفی و خواسته های عمومی معیشتی و نظائر آن به تنش های اجتماعی و امنیتی، نقش آفرینی موثر همه چهره های علاقمند به کشور، فعالین و نخبگان بخش های مختلف و همچنین جریان های سیاسی و بعلاوه؛ همه دستگاه ها در عرصه های مختلف نظام، را برای صیانت از مردم در برابر بمباران تبلیغاتیِ یأس آفرین و تحریک کننده دشمن، رسالت تاریخی آنها در شرایط حاضر دانست و اتخاذ یک ساز و کار موثر در امر اطلاع رسانی و تبلیغات برای شکل گیری صحیح ادراک مردم، را ضروری بر شمرد.

وزیر کشور در این زمینه، با اشاره به وجود خلأهای ارتباطی و عدم استفاده از ظرفیتهای رسانه ای در جهت آگاهی بخشی به مردم، از دستگاههای مختلف خواست با ارتقاء روند پاسخگوئی به افکار عمومی و برطرف کردن شبهات جامعه و همچنین ارائه مؤثرگزارش های واقع بینانه و اطلاعات صحیح از اقدامات خود به مردم، زمینه نشاط افزون تر و امید بیش از پیش مردم را مستمراً فراهم سازند.

رحمانی فضلی بر اهمیت توجه به اهمیت مراسم چهل سالگی انقلاب و دهه مبارک فجر امسال تاکید کرد و گفت: با توجه به هجمه دشمنان علیه این موضوع و تاکید آنها بر اهداف شومی چون براندازی نظام پیش از چهل سالگی انقلاب، برگزاری باشکوه مراسم دهه فجر اهمیتی دوچندان می یابد، چراکه حضور مردم و حمایت مردم از کشور، همواره موجب یأس و ناامیدی دشمنان و نظام سلطه بوده است و حضور حداکثری و با شکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن نشان خواهد داد که آنها در اهدافشان به نتیجه ای نخواهند رسید و این دشمنان خواهند بود که مأیوس و ناامید از برنامه های خود علیه کشورمان خواهند شد.

وزیر کشور مردم را قوی ترین عنصر در برابر دشمن برشمرد و گفت: شکوه حضور مردم در 22 بهمن، توطئه دشمن را بر باد خواهد داد.

جانشین رئیس جمهور در شورای اجتماعی کشور در فراز دیگری از سخنان خود در سیزدهمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با مرور نتایج واحد و هماهنگ پژوهش ها و پیمایش های علمی انجام شده در حوزه های اجتماعی، بر ضرورت هنجارمند و قاعده مند کردن گفتارهای ابراز شده از تریبون مختلف در هر یک از بخش های جامعه، در راستای همبستگی اجتماعی تاکید کرد.

رحمانی فضلی در ادامه همین بحث، نتیجه واحد پژوهش های یاد شده؛ یعنی فاصله بسیار زیاد پنداشته های عمومی مردم و واقعیت های جامعه و کشور را؛ نتیجه تبلیغات غلط، رقابت های غیر سازنده سیاسی و تبلیغات ناشی از آن، سیاه نمایی ها و مهم تر از همه؛ گفتارهای ناآگاهانه و غیرمسئولانه از تریبون های گوناگون دانست و از همه صاحبان دغدغه و دلسوزان انقلاب اسلامی و ایران خواست با اهتمام به اصلاح این وضعیت، زمینه های نظری و عملی این اصلاح را فراهم آورند.