فضل الله شیری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تصادفات ناشی از نقص فنی خودرو اظهار داشت: دو نوع نقص فنی شامل مستمر و حادث وجود دارد که در نوع مستمر، نقص از قبل در خودرو وجود داشته و ممکن است موثر یا عدم موثر در تصادفات باشد اما نقص فنی حادث به طور ناگهانی رخ می دهد.

وی افزود: در سطح معابر درون شهری کرمانشاه، تصادفات درون شهری که نقص فنی علت تامه آن باشد کمتر رخ می دهد با این حال در حادثه تصادف مینی بوس در منطقه شاهو ۵۰ درصد علت تصادف بر اثر نقص فنی بوده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه بیان کرد: نقص فنی اعم از صاف بودن لاستیک و پایین بودن میزان عاج به گونه ای که کمتر از ۱.۶ میلی متر باشد، عدم حساسیت ترمز، نقص در فرمان، نداشتن برف پاک کن و زنجیرچرخ در مواقع بارش، دود کردن وسیله نقلیه، نقص در سیستم ایربک و کمربند ایمنی، نقص در سیستم روشنایی دانست که برای هریک جریمه خاصی تعیین شده است.

وی با بیان اینکه پلیس در صورت مشاهده نقص فنی می تواند خودرو را متوقف کند، گفت: ۲ درصد تصادفات درون‌شهری در استان را نقص فنی تشکیل می‌دهد.

به گفته سرهنگ شیری، ۶۱ درصد تصادفات درون شهری استان کرمانشاه مربوط به عابران پیاده است به گونه ای که بیشتر کشته های حوادث ترافیکی در سطح معابر و بزرگراه ها به این دلیل و سپس به علت عدم رعایت حق تقدم رخ می دهد.

وی افزود: تعاملاتی با شهرداری ها برای فراهم شدن زیرساختها از جمله ایمن سازی معابر شهری انجام خط کشی، مشخص کردن محل گذر عابر پیاده و نرده گذاری بزرگراه انجام شده است و بر اساس قانون شهرداری موظف به انجام این اصلاحات و نصب تجهیزات ترافیکی هستند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه تصریح کرد: ۱۹ درصد تصادفات دربزرگراه‌های شهرستان کرمانشاه رخ داده و در سال گذشته نیز در هریک از این بزرگراه ها ۱۰ نفر فوت شد.

وی با بیان اینکه پل های عابر پیاده سنتی انگیزه ای برای عبور ایجاد نمی کند و باعث می شود عابران از نرده عبور کنند اما از پل رد نشود، تصریح کرد: امسال پلیس ۲۷درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در برخورد با متخلفان افزایش عملکرد داشته است.

شیری از اجرای طرح های ترافیکی به صورت هفتگی در سطح نقاط درون شهری خبر داد و گفت: علاوه بر اجرای طرح های ترافیکی هرهفته رسیدگی به یک تخلف نظیر برخورد با شیشه دودی، عدم استفاده از کمربند ایمنی در دستور کار قرار می گیرد.