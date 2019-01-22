به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محمودی با اشاره به دستورالعمل اجرایی طرح نظارتی پایش بازار کالا و خدمات ویژه نوروز سال۱۳۹۸ اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح، ضرورت کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالا با هدف ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه است.
وی تصریح کرد: همچنین ایجاد زمینه مناسب برای تامین مایحتاج عمومی، جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی سریع، دقیق و کارشناسی به شکایات و گزارشهای مردمی و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور هم افزایی و همکاری موثر با سایر نهادها و دستگاههای ذیربط در شهرستان در راستای وحدت رویه در اقدامات نظارتی دنبال میشود.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی افزود :زمان اجراء طرح نظارتی نوروز از اول بهمن تا ۱۵ فروردین سال آینده اجرا میشود.
وی گفت: برای جلوگیری از تخلفات فروش غیر قانونی مکمل های غذایی و دارویی در واحدهای مشاوره دارویی، عطاری ها و سایر واحدهای مرتبط به غیر از داروخانه ها توسط اکیپ مشترک بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت به همراه بازرسان معاونت غذا و دارویی مورد بازرسی قرار خواهند گرفت در صورت مشاهده هرگونه تخلف فروش این نوع مکمل ها در واحدهای مذکور برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
محمودی اظهار داشت: در بخش کالایی در طرح نوروز سال ۹۸، عرصه فعالیت در بخش کالایی شامل نان، لبنیات مثل شیر، ماست و پنیر، البسه و پوشاک، کیف، کفش، آجیل، خشکبار، خواربار و شیرینیجات، لبنیات، گوشتقرمز، گوشت مرغ، ماهی، قند و شکر، روغن نباتی، برنج و نیز میوه مثل سیب و پرتقال انجام میشود.
وی با اشاره به اقدامات بخش خدماتی بیان کرد: در این رابطه،عرصه فعالیت در بخش خدماتی شامل شرکتهای مسافرتی هوایی، زمینی و دفتر فروش آنها، حمل و نقل درونشهری و برون شهری، اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، واحدهای اقامتی، غذاخوریها و رستورانهای بین راهی، نظارت بر عملکرد انبارها و سردخانه ها، میادین میوه و ترهبار انجام میشود.
محمودی از برنامهریزی برای نظارت بر نحوه عملکرد نمایشگاههای عرضه مستقیم بهاره و فروش فوقالعاده محصولات خبر داد و تصریح کرد: در این رابطه ضمن استقرار غرفه ثابت عوامل واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات در مدخل ورودی کلیه نمایشگاهها به منظور نظارت به هنگام و احقاق حقوق مصرف کنندگان، پایش و نظارت مستمر بر نحوه خدماترسانی پارکینگ نمایشگاه و جلوگیری از تخلفات احتمالی صورت میگیرد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با تاکید بر عدم عرضه کالاهای غیر استاندارد و قاچاق در نمایشگاههای بهاره افزود: علاوه بر آن نظارت ویژه بر رعایت نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور و رعایت ضرایب سود مجاز در مقاطع عمده و خردهفروشی توسط مبادی صنفی عرضه کننده کالا و خدمات انجام میشود.
وی از بهرهگیری از توان اتحادیهها در همگانی کردن نصب برچسب قیمت کالا و خدمات خبر داد و افزود: علاوه بر آن، توجه و حساسیت بر واحدهای برگزار کننده حراج به ویژه از نظر دارا بودن مجوز لازم از اتحادیه صنف مربوطه، دارا بودن پروانه کسب و اجرای حراج در مدت قانونی و رعایت درصد تخفیف قانونی پیشبینی شده است.
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