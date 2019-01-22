هوش مصنوعی تولید انواع دارو را ساده می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، محققان کره جنوبی یک سیستم هوش مصنوعی جدید ابداع کرده اند که می تواند برای تولید داروهای موجود در جهان روش های جدیدی را کشف کند که ناقض حق کپی رایت شرکت های داروساز نباشد.

این ابتکار عمل موجب می شود شرکت های مختلف داروسازی بتوانند برای تولید داروهای مختلف بدون درگیری حقوقی با رقبای خود و صرف مبالغ کلان برای شناسایی روش های جدید، وارد عمل شوند.

نرم افزار هوش مصنوعی که بدین منظور ابداع شده، Chematica نام دارد و از طریق مهندسی معکوس و بررسی ترکیبات داروهای مختلف، روش های تازه ای برای تولید آنها پیشنهاد می دهد. نقطه قوت این نرم افزار درک بالای آن از فعل و انفعالات شیمیایی و آشنایی آن با حدود ۷۰ هزار قاعده ترکیب موارد شیمیایی مصنوعی است.

این نرم افزار درک بسیار مناسبی از واکنش های شیمیایی نیز دارد و لذا فرمول های دارویی پیشنهادی آن از حداقل اثرات جانبی منفی برخوردار هستند. کره ای ها مدعی هستند از دو دهه پیش به دنبال ابداع چنین نرم افزاری بوده اند و امیدوارند به زودی آن را برای استفاده گسترده آماده کنند.