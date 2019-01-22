فوت ۴۴۵ نفر براثر تصادف در مازندران

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آمارها نشان می دهد در ۹ ماه امسال، تعداد ۱۳۶ نفر شامل ۹۳ مرد و مابقی زن از عابرین پیاده براثر تصادفات رانندگی جان باختند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هفت درصد کاهش داشت.

وی مجموع آمار تلفات حوادث رانندگی در ۹ ماه امسال را ۴۴۵ نفر اعلام کرد و افزود: ۳۰ درصد کل تلفات حوادث رانندگی ۹ ماه امسال عابرین پیاده هستند که ۵۳ درصد از عابرین پیاده در محل حادثه و ما بقی در بیمارستان فوت کردند و بیشترین گروه سنی عابرانی که در حوادث رانندگی کشته می شوند، افراد بالای ۶۱ سال با ۴۴ درصد و کمترین سنین ۱۰ سال با ۶ درصد قرار دارند.

عباسی ادامه داد: بر اساس این گزارش، آذر ماه با ۲۲ فوتی بیشترین و تیرماه با ۵ مورد کمترین ماهی بود که مرگ عابر پیاده در آن به ثبت رسید وبالاترین آمار فوتی های عابران پیاده در شهرستان‌های ساری با ۲۱، بابل با ۲۰و آمل با ۱۹مورد هستند و کمترین شهر مربوط به نکا و گلوگاه هر کدام با یک مورد فوتی ثیت شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران یادآور شد:تعداد ۱۰۲نفر شامل۷۵درصد وسیله درگیر با عابرین خوروی های سواری ، ۱۵ درصد وانت بار ،۶درصد کامیون ، چهار درصد موتورسوار هستند. ضمن اینکه در بین خودروهای سواری بیشترین خودرو مربوط به پراید یا ۳۴و پژو ۲۰۶ با ۱۲ مورد فوتی ثیت شده است.

این مقام اجرایی استان با اشاره به اینکه ۶۳درصد از محل تصادف عابرین در محور برون شهری و روستایی اتفاق افتاد ، در خصوص افزایش سن سالمندی خاطر نشان کرد:این افزایش ایجاب می کند رانندگان در هنگام رانندگی توجه و دقت بیشتری به عابرین، به خصوص عابرین سالمند داشته باشند.چرا که سالمندان به علت وجود مشکلات مفصلی اسکلتی و در نتیجه تحرک و عکس العمل کند نمی توانند خود را هنگام حوادث رانندگی از مهلکه نجات دهند.

وی افزود: همچنین از طرف دیگر به علت بیماریهای مزمن پوکی استخوان میزان شکستگی و در نتیجه بستری در بیمارستان افزایش می یابد و این خود ریسک مرگ و میر را در سالمندان بالا می برد.